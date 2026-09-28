Turniej ATP w Hangzhou. Kto wygra rosyjskie starcie o tytuł?

Droga do finału turnieju w Hangzhou

W półfinałowych spotkaniach chińskich zawodów nie brakowało zaciętej walki na korcie. Daniił Miedwiediew w swoim meczu zmierzył się z innym rosyjskim zawodnikiem. Jego przeciwnikiem był dobrze dysponowany Roman Safiullin. Faworyt spotkania ostatecznie pokonał rodaka w dwóch setach z wynikiem 7:5, 6:4. Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie bezpośredni awans do decydującego starcia.

Z kolei Andriej Rublow w drugim półfinale musiał podjąć wyzwanie z Europy. Jego rywalem na korcie był francuski zawodnik Kyrian Jacquet. W pierwszym secie panowie doprowadzili do tie-breaka, w którym Rosjanin nie oddał przeciwnikowi ani jednego punktu. Ostatecznie Rublow pewnie wygrał całe spotkanie 7:6 (7-0), 6:1. Wynik ten pozwolił mu oficjalnie zameldować się w wielkim finale obok swojego rodaka.

Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań?

Decydujące starcie będzie już dziesiątym oficjalnym pojedynkiem między tymi zawodnikami na profesjonalnych kortach. Dotychczasowy bilans bezpośrednich konfrontacji wyraźnie przemawia na korzyść jednego z nich. Daniił Miedwiediew wygrał siedem z dotychczasowych dziewięciu meczów rozegranych przeciwko Rublowowi. W nadchodzącym spotkaniu stanie on przed szansą wywalczenia swojego 24. tytułu w karierze. Kibice z pewnością mogą spodziewać się emocjonującego widowiska sportowego.

Andriej Rublow również może pochwalić się bogatym i imponującym dorobkiem turniejowym. Zawodnik ten zgromadził dotychczas na swoim koncie osiemnaście oficjalnych zwycięstw w cyklu. Jego nadrzędnym celem będzie teraz poprawienie niekorzystnych statystyk w meczach z rodakiem. Warto odnotować, że w azjatyckich zmaganiach uczestniczył również polski zawodnik Kamil Majchrzak. Nasz reprezentant zakończył jednak zmagania i odpadł z zawodów na etapie drugiej rundy.