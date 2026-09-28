Koktajle Mołotowa w Łodzi. 25-latek zatrzymany po incydentach na stacji paliw

Interwencja policji przy ulicy Tuwima w Łodzi

Zgłoszenie dotyczące nietypowego zachowania klienta stacji paliw przy ulicy Tuwima wpłynęło do funkcjonariuszy 25 września 2026 roku. Z relacji pracownika wynikało, że około godziny 07:10 młody mężczyzna zatankował paliwo do szklanej butelki, zakręcił ją i próbował odjechać z miejsca pojazdem świadczącym usługi przewozowe. Gdy kierowca nie zgodził się na jego wejście do środka, 25-latek odstawił naczynie do kosza na odpady i odjechał z innym przewoźnikiem. Wewnątrz wlewu butelki policjanci znaleźli kawałek materiału, który był częściowo nasączony łatwopalną cieczą. Podczas prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że do podobnej sytuacji na tej samej stacji doszło również wcześniejszej nocy, około godziny 03:40.

Zagrożenie wynikające z produkcji improwizowanych materiałów

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny odpowiedzialnego za konstruowanie niebezpiecznych przedmiotów. Policjanci zwracają uwagę, że wytwarzanie takich substancji jest ryzykowne już na etapie ich przygotowywania, ponieważ benzyna i inne paliwa bardzo szybko parują. W zamkniętych pomieszczeniach wystarczy jedna iskra, aby doszło do eksplozji samych oparów. Tego rodzaju improwizowane materiały pirotechniczne ze względu na swoją budowę służą do wywoływania gwałtownych pożarów, nad którymi nie można zapanować.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 25-latka

Jeszcze 25 września 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z I Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali 25-letniego mężczyznę. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mu zarzutu narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie tego czynu podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator złożył do sądu wniosek o odizolowanie mężczyzny, a 28 września 2026 roku sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy.

Źródło: Policja.pl