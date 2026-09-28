Sektor gości na Legii zamknięty do końca 2026 roku. Policja wskazała powód

Bezpieczeństwo na stadionie Legii Warszawa

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I zobowiązała klub do pilnego przeprowadzenia niezbędnych prac budowlano-remontowych w obrębie sektora dla kibiców przyjezdnych. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Zakres wymaganych modyfikacji obejmuje między innymi montaż lub wymianę siatek ochronnych, modernizację systemu monitoringu wizyjnego oraz instalację dodatkowej bramy wejściowej.

Z uwagi na obszerność zaleceń i potrzebę szybkiego działania, władze stołecznego klubu zdecydowały się na drastyczny krok. Zamknięcie trybuny dla kibiców przyjezdnych potrwa aż do końca 2026 roku. Dodatkowo, klub musi zająć się kwestią uregulowania stanu prawnego działki miejskiej, która przylega do ścieżki prowadzącej na ten sektor.

„Działania te są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa meczów piłkarskich rozgrywanych na stadionie jako imprezy masowe, a ich szeroki zakres i konieczność jak najszybszej realizacji zmuszają klub do wyłączenia sektora gości z użytkowania do końca 2026 roku» — napisano w komunikacie.

Kiedy powrót kibiców gości na Łazienkowską?

Na ten moment dokładna data ponownego otwarcia sektora dla fanów drużyn przeciwnych nie jest znana. Klub zapowiedział, że stosowne informacje w tej sprawie zostaną przekazane w przyszłości. Wszelkie aktualizacje będą publikowane w oficjalnych komunikatach Legii Warszawa. Sytuacja ta wpłynie na atmosferę podczas nadchodzących spotkań rozgrywanych w stolicy.

Brak zorganizowanych grup kibiców gości będzie widoczny już podczas najbliższych kolejek. Najbliższy domowy mecz Legia Warszawa rozegra 11 października, a jej rywalem będzie drużyna Wisły Kraków. Fani "Białej Gwiazdy" nie będą mogli zasiąść w dedykowanym sektorze na trybunach obiektu przy Łazienkowskiej.