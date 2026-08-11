Izabela Janachowska zdradza płeć drugiego dziecka! Kolejne zaskoczenie po długim ukrywaniu ciąży

Początki Izabeli Janachowskiej: od parkietu do eksperta ślubnego

Izabela Janachowska, licząca obecnie 39 lat, zasłynęła jako specjalistka od organizacji wesel, a z jej profesjonalnego doradztwa chętnie korzystają osobistości polskiego show-biznesu. Wielu fanów może nie pamiętać, że jej medialne kroki zaczęły się od roli tancerki w kultowym programie "Taniec z Gwiazdami" za czasów jego emisji w TVN, jednak obiecującą karierę na parkiecie zahamowała bolesna kontuzja.

Życie prywatne celebrytki toczy się u boku Krzysztofa Jabłońskiego, o 27 lat starszego przedsiębiorcy z branży świecowej, dysponującego wielomilionowym majątkiem. Para świętowała niedawno dekadę pożycia małżeńskiego. Fascynacja branżą ślubną zrodziła się w niej podczas planowania własnych zaślubin; dziś Janachowska prężnie zarządza bogatym imperium ślubno-eventowym i z sukcesem realizuje się w rolach prezenterki, blogerki oraz youtuberki.

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Izabela Janachowska oficjalnie potwierdza płeć maluszka

Wiosną 2019 roku rodzina powiększyła się o pierworodnego syna, Christophera Alexandra. Niedługo czeka ich kolejna radosna chwila, gdyż kilka tygodni temu gwiazda podzieliła się na Instagramie wieścią o drugiej ciąży. Dołączając do nagrania zdjęcia ultrasonograficzne z podpisem „Czekamy na ciebie”, wywołała lawinę gratulacji, również od znanych postaci z branży.

We wtorkowe popołudnie celebrytka zaprezentowała nowe wideo, by ujawnić płeć nadchodzącego członka rodziny. Zrezygnowała z modnych ostatnio w internecie form ogłoszeń i postawiła na ciepłe ujęcie z rodzinnego pikniku. W finałowej scenie jej synek Christopher Alexander dumnie rozwija stronę gazety z wymownym napisem „It's a boy”.

Odliczamy dni do chwili, kiedy w końcu Cię poznamy… I kiedy po raz pierwszy spojrzymy Ci w oczy. Chris codziennie zastanawia się, czy będziesz odkrywać świat z taką samą ciekawością jak on. A my najbardziej czekamy na to, żeby zobaczyć, jakim człowiekiem się staniesz. Bo właśnie to jest dla nas najważniejsze. Czekamy na Ciebie, Synku

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