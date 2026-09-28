W drugim sezonie będzie nowy Taskmaster? Adam Woronowicz komentuje

"Taskmaster" wróci z 2. sezonem. Oto uczestnicy

TVN nie próżnuje i kuje żelazo, póki gorące. Pierwszy sezon "Taskmastera" jeszcze nie dobiegł końca, a drugi już się kręci. Ogłoszono, że wśród uczestników tym razem znajdą się Anna Dereszowska, Iza Krzan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski oraz Andrzej Wrona, zatem skład doprawdy zacny.

A boom na "Taskmastera" jest rzeczywiście wielki. TVN podaje, że pemierowy odcinek zgromadził ponad milion widzów, zapewniając formatowi najlepszy start programu w prime time od 5 lat. Po trzech pierwszych odcinkach średnia widownia wyniosła blisko 900 tys. osób, a udział programu osiągnął 12,61% w grupie 20–54 oraz 11,38% w grupie 16–59. W porównaniu z programem emitowanym w analogicznym paśmie ubiegłego roku "Taskmaster" przyciągnął o 34% więcej widzów w grupie 20–54 i o 36% więcej wśród wszystkich widzów.

Zofia Zborowska o zaskoczeniach w "Taskmasterze" i niesprawiedliwości Adama Woronowicza | Wywiady Eska

W 2. sezonie będzie zmiana Taskmastera?

Podczas spotkania z uczestnikami pierwszej edycji, miałam okazję porozmawiać z Zofią Zborowską-Wroną, która okazała swój olbrzymi podziw dla Czarka Sikory, który jako Asystent Taskmastera towarzyszy im podczas, zazwyczaj wymyślnych i kuriozalnych, zadań. Jego doświadczenia w programie bywają... zaskakujące. - I upokarzające, nie bójmy się użyć tego słowa. Ale Czarek bardzo dzielnie bierze to wszystko na klatę i myślę, że jego historia ze stand-up'em dość mocno mu w tym pomogła. Absolutnie odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu - przyznaje Zofia Zborowska. Na pytanie, czy czasem nie obawiali się, że traumatyzują tego biednego Czarka, odparła, że owszem, po chwili jednak dodała:

- Ale z drugiej strony ja wiem, że Czarek wyjdzie z tego obronną ręką. Da radę, a jak nie to pójdzie się wypłakać w rękaw Taskmastera Adama i na pewno Adam go pokrzepi i wszystko będzie w porządku.

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W dalszej części rozmowy Zofia obwieściła, iż liczy, że w drugim sezonie to właśnie Czarek będzie Taskmasterem, a Adam Woronowicz musiał będzie mierzyć się z wyzwaniami typowymi dla pozycji Asystenta. Szybko się jednak z tego pomysłu wycofała, śmiejąc się, że pan Adam by sobie z tym kompletnie nie poradził. - Adam by tego nie dźwignął. Nie nie, cofam [to co powiedziałam] - skwitowała ze śmiechem. A co na to sam Adam Woronowicz? Cóż... nie podziela opinii uczestniczki, a pomysł z zamianą ról komentuje krótko i żartobliwie:

To jest bardzo głupie, co powiedziała Zosia, powiem tylko tyle. I się absolutnie na to nie zgadzam. Wolę, żeby trauma była doświadczeniem Czarka, a nie moim.

Sytuacja jest zatem jasna, jak słońce, a z potwierdzeniem przychodzi sam TVN, który w zapowiedzi drugiego sezonu podkreśla: "Jedynym i niepodważalnym Taskmasterem jest Adam Woronowicz, a u jego boku czuwa Czarek Sikora. Jako Asystent będzie pilnował zasad, odmierzał czas i z właściwą sobie powagą obserwował poczynania uczestników. A przynajmniej taki jest plan".

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