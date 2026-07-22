Ich teledyski znał cały świat. Gwiazdy lat 90. i 2000 przyjadą do Łodzi

Kiedy MTV było ważniejsze od algorytmu

Dla pokolenia dorastającego w latach 90. i na początku XXI wieku muzyczne telewizje były oknem na świat. To tam poznawało się nowe piosenki, obserwowało zmiany wizerunku gwiazd i czekało na premierę kolejnego teledysku. Nie było jeszcze serwisów streamingowych podpowiadających następny utwór. Widz musiał trafić na odpowiedni moment, zapamiętać nazwę wykonawcy, a czasem cierpliwie czekać, aż ulubiona piosenka zostanie pokazana ponownie. W tej rzeczywistości wielkie teledyski potrafiły zbudować karierę artysty niemal równie skutecznie jak sama muzyka. Liczył się nie tylko refren, lecz także fryzura, ubrania, choreografia i obraz, który później próbowało się odtworzyć przed lustrem albo na szkolnej dyskotece.

Łódź Summer Festival 2026 przypomni kilka różnych etapów tamtej epoki. W programie znaleźli się Natalie Imbruglia, Sean Paul, Timbaland, Jet, Bastille i Rudimental. Festiwal odbędzie się od 24 do 26 lipca na Łódzkich Błoniach, a wstęp na koncerty będzie bezpłatny.

Natalie Imbruglia i teledysk, którego nie sposób zapomnieć

Natalie Imbruglia stała się międzynarodową gwiazdą dzięki „Torn”. Teledysk do piosenki nie potrzebował spektakularnych efektów ani skomplikowanej fabuły. Wystarczyło mieszkanie, kamera, prosty sweter i emocje, które sprawiały, że widz miał wrażenie, jakby obserwował bardzo osobiste wyznanie. Piosenka ukazała się w 1997 roku i stała się wizytówką wokalistki. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych popowych utworów przełomu lat 90. i 2000. Oficjalny portal Łodzi przedstawia Imbruglię jako artystkę, której powrót wpisuje się w ponowne zainteresowanie muzyką i estetyką tamtych lat.

Dla jednych „Torn” przypomina pierwsze muzyczne telewizje, kasety i kupowane w kioskach magazyny z plakatami. Dla innych to utwór poznany znacznie później, gdy starsze przeboje zaczęły wracać dzięki internetowym playlistom i mediom społecznościowym. Natalie Imbruglia wystąpi w piątek 24 lipca. Jej koncert może stać się jednym z najbardziej nostalgicznych momentów całego weekendu.

Sean Paul sprawiał, że telewizor zamieniał się w klub

Gdy w muzycznych stacjach pojawiał się Sean Paul, trudno było pozostać obojętnym. „Get Busy”, „Gimme the Light”, „Temperature” i „We Be Burnin’” opierały się na rytmie, który natychmiast przenosił słuchaczy na parkiet. Sean Paul nie tylko zdobył światową popularność. Pomógł również wprowadzić dancehall do popowego głównego nurtu. Jego charakterystyczny sposób śpiewania i jamajski akcent sprawiały, że wystarczyło kilka sekund, by rozpoznać wykonawcę.

Artysta pojawiał się także u boku innych wielkich gwiazd. Jego udział w takich nagraniach jak „Baby Boy” Beyoncé sprawił, że stał się jednym z najbardziej pożądanych gości w światowym popie. W kolejnych latach współpracował również z wykonawcami młodszego pokolenia. Dzięki temu nie został wyłącznie symbolem pierwszej dekady XXI wieku. Jego głos pojawiał się w nowych przebojach, a starsze utwory nadal wracały na imprezy i playlisty. Sean Paul wystąpi w niedzielę 26 lipca. Będzie jedną z głównych gwiazd finałowego dnia Łódź Summer Festival.

Timbaland był wszędzie, nawet gdy nie stał przed kamerą

Nie każdy widz muzycznych telewizji od razu rozpoznawał twarz Timbalanda. Z pewnością jednak znał jego brzmienie. Amerykański producent współtworzył muzykę, która zdominowała pop, hip-hop i R&B końca lat 90. oraz pierwszej dekady XXI wieku. Jego charakterystyczne rytmy można było usłyszeć w piosenkach Missy Elliott, Aaliyah, Justina Timberlake’a i Nelly Furtado.

To właśnie Timbaland pomógł stworzyć nowe oblicze Timberlake’a po odejściu z boysbandu. Współodpowiadał za sukces „Cry Me a River”, „SexyBack” i „My Love”. Z Nelly Furtado nagrał z kolei między innymi „Promiscuous” i „Say It Right”. Jego produkcje świetnie współgrały z epoką widowiskowych teledysków. Były futurystyczne, rytmiczne i pełne nieoczywistych dźwięków, które łatwo można było połączyć z wyrazistym obrazem. Organizatorzy Łódź Summer Festival podkreślają, że Timbaland należy do twórców, którzy zmienili sposób produkowania światowego popu, hip-hopu i R&B. W Łodzi wystąpi w sobotę 25 lipca.

Jet mieli riff, który pojawiał się wszędzie

Na początku XXI wieku rock przeżywał kolejne odrodzenie. Jednym z zespołów, które najlepiej wykorzystały ten moment, był australijski Jet. „Are You Gonna Be My Girl” nie potrzebowało długiego wprowadzenia. Charakterystyczny gitarowy riff pojawiał się w filmach, reklamach, programach telewizyjnych i grach. Nawet osoby, które nie znały nazwy zespołu, potrafiły natychmiast rozpoznać utwór.

Jet reprezentują w programie Łódź Summer Festival bardziej gitarową stronę muzycznej nostalgii. Ich obecność przypomina czasy, gdy obok popowych teledysków Seana Paula czy Nelly Furtado muzyczne stacje regularnie pokazywały także energiczne rockowe zespoły. Australijska grupa wystąpi w niedzielę, tego samego dnia co Sean Paul, Mata, Pezet i Tede.

Bastille pokazali ostatnią wielką erę muzycznych telewizji

Bastille należą do nieco młodszej generacji. Zespół zdobył światową popularność dzięki „Pompeii”, które ukazało się już w czasach dominacji YouTube’a i streamingu. Muzyczne stacje telewizyjne nadal jednak odgrywały istotną rolę w promocji największych przebojów. Charakterystyczny refren „Pompeii” sprawił, że utwór bardzo szybko zaczął żyć poza samym albumem. Pojawiał się w radiu, telewizji, reklamach i wydarzeniach sportowych. Stał się piosenką, którą rozpoznawali nawet słuchacze nieśledzący kariery zespołu. Bastille będą jedną z największych gwiazd piątkowego programu. Zespół od początku ogłaszany był jako jeden z headlinerów czwartej edycji Łódź Summer Festival.

Rudimental połączyli klub z wielką sceną

Rudimental pojawili się w momencie, gdy granica między muzyką klubową a popem zaczęła niemal całkowicie zanikać. Ich utwory łączyły elektronikę, drum and bass, soul i wyraziste wokale. To były piosenki stworzone zarówno do słuchania w słuchawkach, jak i do wykonywania przed wielotysięczną publicznością. Dynamiczne teledyski i radiowe refreny sprawiły, że formacja szybko stała się częścią popularnej kultury poprzedniej dekady.

W Łodzi Rudimental wystąpią podczas piątkowej odsłony imprezy. Tego samego dnia na scenach pojawią się również Natalie Imbruglia i Bastille, dlatego pierwszy wieczór będzie najmocniej nasycony międzynarodowymi przebojami.

Zmieniły się ekrany, nośniki i sposób słuchania. Piosenki pozostały jednak te same. W lipcu znów zabrzmią na żywo, a tym razem na ich wykonawców nie trzeba będzie czekać przed telewizorem.

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