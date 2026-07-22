Rafał Brzozowski weźmie ślub w sierpniu. Wiemy, kim jest jego narzeczona

Rafał Brzozowski rozwija karierę i biznesy po rozstaniu z TVP

Rafał Brzozowski zgromadził wokół siebie wielu wiernych sympatyków. 45-letni artysta przez siedem lat uchodził za jedną z czołowych postaci Telewizji Polskiej, współpracując z nadawcą w latach 2017-2024. W tym czasie był gospodarzem wielu eventów i popularnych formatów, takich jak „Koło fortuny”, „Jaka to melodia” oraz „The Voice Senior”. W 2021 roku wystąpił także jako reprezentant Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, wykonując utwór „The Ride”. Po zmianach w zarządzie stacji musiał opuścić telewizyjne mury.

Mimo zakończenia współpracy z TVP Rafał Brzozowski nie narzeka na brak aktywności. Artysta wciąż rozwija się muzycznie, regularnie występując na koncertach. Oprócz tego uruchomił własny biznes turystyczny – „Brzozowy Dwór”. Gwiazdor jest także bardzo aktywny na swoim profilu na Instagramie, gdzie dzieli się z fanami fragmentami ze swojego życia. Czasami na fotografiach pojawiają się jego bliscy, jednak trudno na nich dostrzec jego partnerkę życiową.

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Rafał Brzozowski chroni prywatność. Kim była jego poprzednia narzeczona?

Trzy lata temu, w 2021 roku, dobiegł końca ośmioletni związek dawnego prezentera TVP z wicemiss Polonia, Anną Tarnowską. Byli zakochani zdążyli się zaręczyć i mieli w planach zawarcie związku małżeńskiego, jednak rozstali się przed sformalizowaniem relacji. Od tamtej pory Rafał Brzozowski starał się unikać rozmów dotyczących spraw sercowych. W niedawnym wywiadzie dla „Faktu” artysta potwierdził, że jego serce jest zajęte, ale zależy mu na wyraźnym oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego.

Jeżeli miałbym coś osobiście zakomunikować światu, to na pewno zrobię to w formie jakiegoś krótkiego oświadczenia, by też nie trzymać jakichś spekulacji. Jedyne, czego mi się w życiu nie udało zrobić, to założyć rodzinę. Tego po prostu mi się nie udało stworzyć, ale myślę, że przychodzi taki czas, że powoli jestem na to gotowy - mówił w "Fakcie".

Rafał Brzozowski planuje sierpniowy ślub. Wybranką artysty jest Helena

Na początku tego tygodnia w mediach pojawiły się informacje o planowanym rychłym weselu artysty. Portal Pudelek przekazał, że już 1 sierpnia Rafał Brzozowski złoży przysięgę małżeńską. Ślub ma mieć miejsce w jednym z warszawskich kościołów, po czym zaplanowano wielką uroczystość weselną. Podobno wśród zaproszonych gości znalazła się 53-letnia piosenkarka Edyta Górniak.

Tajemnicą pozostaje tożsamość przyszłej małżonki wokalisty. Jak podaje „Fakt”, tajemnicza Helena również ma związek z branżą muzyczną. Ponoć para miała okazję poznać się podczas jednego ze wspólnych występów na scenie.

Znają się już od lat, a połączyła ich wspólna pasja - muzyka i scena. Helena również jest wokalistką i ma na koncie telewizyjne występy, między innymi w programie "Świat się kręci", jednak nigdy nie zależało jej na byciu gwiazdą ani bohaterką celebryckich portali - przekazał informator portalu.

Skontaktowaliśmy się z Rafałem Brzozowskim, prosząc o ustosunkowanie się do doniesień dotyczących jego planowanego ślubu. Wokalista odpisał, że zależy mu na zachowaniu prywatności w tych kwestiach.

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