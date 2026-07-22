Zabójstwo w gminie Gidle. 67-latek usłyszał zarzut i trafił do aresztu

Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny w gminie Gidle

18 lipca 2026 roku po godzinie 20:00 radomszczańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu mężczyzny, który nie dawał oznak życia. Do zdarzenia doszło w jednym z domów na terenie gminy Gidle, gdzie natychmiast wysłano policyjny patrol. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli zwłoki 63-letniego mężczyzny posiadające ranę kłutą w okolicy klatki piersiowej. Lekarz obecny na miejscu oficjalnie stwierdził zgon 63-latka. W budynku przebywał także 67-letni mężczyzna, u którego badanie wykazało stan nietrzeźwości, co poskutkowało jego zatrzymaniem.

Praca śledczych i zarzuty dla 67-latka

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali mundurowi, a ich działania były nadzorowane przez prokuratora. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz przesłuchali osoby mogące mieć wiedzę o tym zdarzeniu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy umożliwił prokuratorowi przedstawienie 67-letniemu mężczyźnie zarzutu zabójstwa. Po zatrzymaniu podejrzany trafił do policyjnej celi, a zebrane dowody stały się podstawą do skierowania wniosku do sądu.

Decyzja o tymczasowym aresztowaniu i grożąca kara

21 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Radomsku rozpatrzył wniosek przygotowany przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku. Sąd przychylił się do tej prośby i zdecydował o zastosowaniu wobec 67-letniego podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnienie przestępstwa zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone przez organy ścigania.

Źródło: Policja.pl