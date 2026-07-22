Serial o polskich influencerkach ma już datę premiery. W "Girls of Warsaw" zobaczymy m.in. Andziaks

"Girls of Warsaw" - polskie influencerki dostały własny serial. Oto uczestniczki

Jak informuje Prime Video, "Girls of Warsaw" to pierwszy w Polsce serial dokumentalny, który zagląda za kulisy życia jednych z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek. Kamery towarzyszą Andziaks, Oli Nowak, Jessice Mercedes i Klaudii Sadownik zarówno w ich pracy, jak i codziennym życiu. Serial wychodzi jednak poza świat starannie wyselekcjonowanych kadrów znanych milionom ich obserwatorów, pokazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna codzienność.

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Każda z bohaterek znajduje się na innym etapie życia, mierzy się z innymi wyzwaniami i ma własne ambicje oraz priorytety. Serial pokazuje, co kryje się za ich publicznym wizerunkiem: kulisy pracy i prowadzenia biznesów, ważne życiowe decyzje, relacje z bliskimi, osobiste trudności oraz presję związaną z życiem na oczach milionów odbiorców

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"Girls of Warsaw" pokazuje rzeczywistość, której zwykle nie widać na Instagramie czy YouTube – momenty sukcesu, ale także zwątpienia, napięcia i konflikty. Widzowie zobaczą, jak życie pod nieustanną obserwacją wpływa na prywatność, relacje i codzienne wybory bohaterek, gdzie przebiega granica między tym, co prywatne, a tym, czym dzielą się ze swoimi odbiorcami, oraz jak naprawdę wyglądają relacje między kobietami, które zbudowały własne kariery i biznesy w różnych obszarach, jednocześnie funkcjonując w tym samym świecie mediów społecznościowych. Czy łączy je wzajemne wsparcie i zrozumienie, czy pojawiają się między nimi również rywalizacja, napięcia i zazdrość?

"Girls of Warsaw" - kiedy premiera w Prime Video?

Wszystkie sześć odcinków "Girls of Warsaw" zadebiutuje w Prime Video 18 września. Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films. To kolejna współpraca Prime Video i Papaya Films po produkcjach dokumentalnych "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" oraz serialu o Dorocie Rabczewskiej - "DODA". Producentem serialu jest Kacper Sawicki, a showrunnerką Magda Smoleńska. (informacja prasowa)

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