Turniej WTA w Pradze. Martyna Kubka pożegnała się z deblem

Porażka polsko-ukraińskiego debla

Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok pożegnały się z turniejem WTA 250 rozgrywanym na kortach twardych w Pradze. W meczu 1/8 finału gry podwójnej musiały uznać wyższość rozstawionych z numerem piątym rywalek. Zwycięstwo odniosły Brazylijka Ingrid Martins oraz Japonka Makoto Ninomiya.

Spotkanie miało zacięty przebieg i o awansie zadecydował super tie-break. Ostatecznie brazylijsko-japoński duet wygrał wynikiem 3:6, 6:4, 10-7 eliminując polską tenisistkę z dalszej rywalizacji. Porażka ta kończy występ Martyny Kubki w stolicy Czech.

Awans innej Polki w turnieju?

Wcześniej powody do radości miała inna reprezentantka Polski. Weronika Falkowska, startująca w parze z amerykańską tenisistką Alaną Smith, zapewniła sobie awans do ćwierćfinału czeskiego turnieju. Ich występ zakończył się szybkim i przekonującym zwycięstwem.

W spotkaniu pierwszej rundy polsko-amerykański debel pewnie pokonał swoje przeciwniczki. Rywalkami były Peangtarn Plipuech z Tajlandii oraz Prarthana Thombare z Indii, a mecz zakończył się wynikiem 6:1, 6:2 na korzyść Falkowskiej i Smith.