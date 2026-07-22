Zagubiona 6-latka w Sopocie. Samotne dziecko odnaleźli policjanci

Policjanci z Sopotu zauważyli dziecko bez opieki

Po południu 21 lipca 2026 roku patrolujący miasto sierżanci Filip Rink oraz Damian Kawczyński zwrócili uwagę na małą dziewczynkę przebywającą samotnie wśród licznych turystów. Brak osoby dorosłej w bezpośrednim otoczeniu 6-latki wzbudził niepokój mundurowych, którzy postanowili zainterweniować i porozmawiać z dzieckiem. Dziewczynka była spokojna i wyjaśniła funkcjonariuszom, że przyjechała do Sopotu na wakacje wraz z rodzicami. Podczas pobytu na placu zabaw straciła opiekunów z zasięgu wzroku i szukając ich, przestała orientować się w terenie. Rezolutna 6-latka dodała, że postanowiła odnaleźć właśnie policjantów, ponieważ wiedziała, że otrzyma od nich niezbędną pomoc.

Szybkie odnalezienie rodziców w centrum Sopotu

Mundurowi zabrali 6-latkę do radiowozu i rozpoczęli sprawdzanie okolicznych placów zabaw oraz sąsiednich ulic w poszukiwaniu jej bliskich. W tym samym czasie zaniepokojeni rodzice zgłosili się do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, informując dyżurnego o utracie kontaktu z córką podczas zabawy. Dyżurny jednostki natychmiast skoordynował działania z patrolem, co pozwoliło na sprawne zorganizowanie spotkania. Już po chwili rodzice dotarli we wskazane przez policjantów miejsce i odebrali córkę, która była cała i zdrowa. Dla turystów spędzających urlop w Sopocie moment odnalezienia dziecka wiązał się z dużym wzruszeniem oraz ulgą.

Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji nad morzem

Sopoccy funkcjonariusze przypominają, że w sezonie letnim przy bardzo dużej liczbie osób odwiedzających miasto o chwilę nieuwagi nie jest trudno. Policjanci pełniący służbę w popularnych miejscach starają się własną inicjatywą zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, jednak to na opiekunach spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom właściwego nadzoru. Warto uczyć najmłodszych, aby w przypadku zagubienia się w tłumie pozostały w bezpiecznym miejscu i szukały pomocy u osób umundurowanych. Dobrym rozwiązaniem jest również wyposażenie dziecka w opaskę lub kartkę z numerem telefonu do rodzica, co może znacząco przyspieszyć działania służb i skrócić czas poszukiwań.

Źródło: Policja.pl