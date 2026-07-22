Niebezpieczne manewry w Działdowie. Młodzi kierowcy surowo ukarani przez policję

Pasażerowie na masce Citroena na parkingu w Działdowie

Do pierwszego niebezpiecznego zdarzenia doszło wieczorem 7 czerwca 2026 roku na terenie parkingu miejskiego, który znajduje się w strefie ruchu. 20-letnia kobieta kierująca Citroenem postanowiła przewieźć dwoje pasażerów na masce swojego samochodu. Według oceny funkcjonariuszy takie zachowanie stworzyło dla tych osób realne zagrożenie. Policjanci wskazują, że bezmyślna brawura i chęć zaimponowania innym to jedne z głównych przyczyn wypadków z udziałem młodych kierowców.

18-letni kierowca BMW celowo wprowadzał auto w poślizg

Kilka dni później, 18 czerwca 2026 roku, na tym samym parkingu interweniowano w sprawie kolejnego młodego kierującego. 18-letni mieszkaniec Działdowa, prowadząc BMW, celowo wprowadzał pojazd w poślizg. W tym czasie w pobliżu znajdowały się inne osoby oraz zaparkowane samochody. Mundurowi podkreślają, że parkingi i drogi publiczne nie są miejscami przeznaczonymi do sprawdzania możliwości technicznych pojazdów ani organizowania pokazów driftu.

Wysokie mandaty i punkty karne dla młodych kierowców

Oba incydenty zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu, co pozwoliło policjantom na ustalenie tożsamości osób siedzących za kierownicą. Zarówno 18-latek, jak i 20-latka ponieśli surowe konsekwencje za swoje postępowanie. Młody mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości **2500 zł** oraz **12 punktami karnymi**, a dodatkowo zatrzymano mu prawo jazdy na **3 miesiące**. Na 20-letnią kobietę nałożono mandat w kwocie **1500 zł** i dopisano do jej konta **10 punktów karnych**.

Policja przypomina o odpowiedzialności za kierownicą

Funkcjonariusze zaznaczają, że każda chwila brawury może zakończyć się utratą panowania nad pojazdem lub poważnym wypadkiem. Bezpieczna jazda jest obowiązkiem każdego uczestnika ruchu, a emocje nie powinny być ważniejsze od zdrowia innych ludzi. Służby zapowiadają stanowcze reakcje na wszelkie przejawy lekceważenia zasad bezpieczeństwa w strefach ruchu i na drogach publicznych. Odpowiedzialne podejście do korzystania z samochodu jest kluczowe dla uniknięcia tragicznych w skutkach zdarzeń.

Źródło: Policja.pl