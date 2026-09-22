Zatrzymań narkotykowe w powiatach zgierskim i łęczyckim. Policja przejęła prawie 800 gramów środków

Szeroko zakrojona akcja policji w powiatach zgierskim i łęczyckim

16 września 2026 roku funkcjonariusze z kilku wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili działania na terenie powiatów zgierskiego oraz łęczyckiego. W akcji uczestniczyli policjanci zajmujący się walką z przestępczością narkotykową, kryminalną, korupcją oraz cyberprzestępczością, a także funkcjonariusze z wydziału poszukiwań. Realizacja odbyła się przy wsparciu mundurowych ze Zgierza, Pabianic, Poddębic i Łęczycy oraz kontrterrorystów z Łodzi, Poznania i Opola. Działania te były wynikiem postanowień wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i dotyczyły osób podejrzanych o obrót znacznymi ilościami środków odurzających.

Zabezpieczone narkotyki i gotówka u siedmiu zatrzymanych osób

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci zatrzymali siedem osób, w tym pięciu mężczyzn oraz dwie kobiety w wieku od 30 do 51 lat. Podczas przeszukań funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 800 gramów substancji zabronionych. Wśród przejętych środków znalazły się mefedron, marihuana oraz tabletki MDMA. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli blisko 25 000 zł w gotówce. Z policyjnych ustaleń wynika, że pieniądze te mogą pochodzić z handlu narkotykami.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych o obrót narkotykami

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków oraz udziału w ich obrocie. Za popełnienie tych przestępstw podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci izolacji. Na ich podstawie sąd zdecydował, że pięć osób spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Pozostałe okoliczności sprawy są wyjaśniane przez organy ścigania.

Źródło: Policja.pl