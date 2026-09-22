Pijany kierowca w Starym Opolu. Zatrzymał go policjant po służbie

Interwencja funkcjonariusza z Węgrowa w Starym Opolu

Do zdarzenia doszło 18 września 2026 roku około godziny 22:00 w miejscowości Stare Opole. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie znajdował się wówczas poza służbą, jednak podczas jazdy zauważył Citroena, którego kierowca zachowywał się na drodze w sposób budzący niepokój. Funkcjonariusz podejrzewał, że osoba siedząca za kierownicą może być pod wpływem alkoholu, dlatego postanowił niezwłocznie zareagować. Mundurowy doprowadził do zatrzymania samochodu i skutecznie uniemożliwił kierującemu kontynuowanie podróży, a o całej sytuacji powiadomił dyżurnego policji i oczekiwał na przyjazd patrolu.

Obywatel Białorusi bez uprawnień i z promilami

Po przyjeździe umundurowanych funkcjonariuszy na miejsce interwencji, podejrzenia policjanta z Węgrowa zostały potwierdzone. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 37-letni obywatel Białorusi mieszkający w Siedlcach miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo w trakcie weryfikacji danych okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. 37-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie przebywał do czasu wytrzeźwienia oraz wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Reakcja na zagrożenie ze strony nietrzeźwego kierowcy

Postawa policjanta będącego po służbie pokazuje, że szybka reakcja na drodze ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Dzięki podjętym działaniom udało się zatrzymać kierowcę, zanim jego zachowanie doprowadziło do wypadku lub zderzenia z innymi pojazdami. Policja przypomina, że bezpieczeństwo na drogach jest wspólną odpowiedzialnością i apeluje o niepozostawanie obojętnym na widok niebezpiecznych manewrów. W przypadku podejrzenia, że inny kierowca może być pod wpływem alkoholu, należy niezwłocznie powiadomić funkcjonariuszy, co może pomóc w szybkim wyeliminowaniu zagrożenia.

Źródło: Policja.pl