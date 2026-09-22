Zmieszaj z wodą i spryskaj poduszki przed praniem. Żółte plamy znikną w mgnieniu oka. Sposób na żółte plamy na poduszkach

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-22 10:33

Żółte plamy na poduszkach to powszechny problem. Po zdjęciu poszewki często można zobaczyć przebarwienia, szczególnie w miejscu, w którym podczas snu opieramy głowę. Nie jest to powód do paniki, ale zdecydowanie sygnał, że poduszka potrzebuje dokładniejszego czyszczenia. Nieestetyczne plamy znikną, jeśli tylko przed praniem poduszek spryskamy je dodatkowo domowym roztworem.

Ręka osoby trzymającej białą poduszkę z żółtymi plamami. O domowych sposobach na czyszczenie przeczytasz na Eska.
Autor: Krpd/ Shutterstock
  • Żółte plamy na poduszkach to powszechny problem, spowodowany absorpcją potu, sebum, wilgoci i kosmetyków podczas snu.
  • Aby je usunąć, należy spryskać plamy domowym roztworem na 20-30 minut przed praniem.
  • Ważne jest szybkie działanie przy świeżych zabrudzeniach oraz dokładne wysuszenie poduszki po praniu, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Skąd właściwie biorą się żółte zacieki?

Poduszka ma z naszym ciałem kontakt przez kilka godzin każdej nocy. W tym czasie materiał stopniowo pochłania pot, sebum, wilgoć, a także pozostałości kremów czy kosmetyków do włosów. Z czasem wszystko to zaczyna być widoczne jako żółte lub szarawe przebarwienia. Co ciekawe, sama poszewka nie zawsze rozwiązuje problem. Stanowi dodatkową warstwę ochronną, ale nie zatrzymuje całkowicie wilgoci i substancji, które mogą przedostawać się do wnętrza poduszki. Dlatego nawet przy regularnej zmianie pościeli z czasem mogą pojawić się nieestetyczne ślady.

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Zanim wrzucisz poduszkę do pralki, spryskaj ją tym roztworem

Aby pozbyć się nieestetycznych żółtych plam na poduszkach, warto wypróbować bardzo prosty sposób. W butelce z atomizerem należy wymieszać wodę z białym octem w proporcji 1:1. Następnie roztworem spryskujemy przede wszystkim żółte ślady, bez całkowitego przemaczania poduszki. Preparat można pozostawić na około 20-30 minut, a później przystąpić do prania. Taki zabieg może pomóc rozluźnić część zabrudzeń i ograniczyć nieprzyjemny zapach potu.

Przed zastosowaniem domowego sposobu trzeba jednak zerknąć na metkę. To szczególnie ważne w przypadku poduszek z pierzem, puchem czy pianką. Nie każde wypełnienie można prać w pralce, a niewłaściwa temperatura albo program mogą je uszkodzić.

Nie czekaj, aż plamy mocno się utrwalą

W przypadku takich zabrudzeń sprawdza się zasada: im szybciej, tym lepiej. Świeże przebarwienia są zwykle prostsze do usunięcia niż plamy, które wielokrotnie wyschły i ponownie zostały zwilżone. Po zastosowaniu roztworu poduszkę można wyprać zgodnie z zaleceniami producenta. Warto też pamiętać o dokładnym wysuszeniu. Wilgoć pozostawiona głęboko w wypełnieniu może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu, dlatego poduszka powinna wyschnąć również w środku.

Prosty sposób na świeższą poduszkę

Żółte ślady nie zawsze da się całkowicie usunąć, zwłaszcza jeśli poduszka jest już mocno zużyta. Roztwór wody i octu nie jest magicznym wybielaczem, ale przy świeższych zabrudzeniach może ułatwić późniejsze pranie. Najważniejsze pozostają regularna wymiana poszewek, pranie zgodne z zaleceniami oraz dokładne suszenie. Czasem jednak nie trzeba od razu kupować nowej poduszki. Wystarczy wypróbować prosty domowy sposób, który może sobie poradzić sobie z problemem.

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