Zatrzymanie w Nowej Hucie. Logistyk oszustw metodą na wnuczka w rękach policji

Małopolscy łowcy głów namierzyli poszukiwanego 29-latka

Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od czerwca 2026 roku. Za szereg oszustw dokonanych metodą na legendę, 6 sierpnia 2026 roku sąd wydał za nim list gończy. Sprawę przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, którzy ustalili, że poszukiwany wyjechał z kraju. Funkcjonariusze monitorowali sytuację i czekali na moment, w którym 29-latek zdecyduje się na powrót do Polski.

Zatrzymanie logistyka oszustw na terenie Nowej Huty

Kiedy tylko pojawiły się informacje o powrocie poszukiwanego, funkcjonariusze ustalili, że ukrywa się on w Nowej Hucie. Do zatrzymania doszło 18 września 2026 roku w miejscu jego pobytu. Śledczy wskazują, że rola 29-latka w przestępczym procederze była znacznie szersza niż tylko odbieranie pieniędzy. Miał on pełnić funkcję logistyka, który koordynował działania innych osób i zlecał im przeprowadzanie oszustw między innymi metodą na wnuczka oraz na wypadek.

Oszustwa metodą na wypadek wymierzone w seniorów

Działania grupy były skierowane przede wszystkim przeciwko osobom starszym. W ramach procederu wykorzystywano metodę na wypadek drogowy, którego sprawcą miał być rzekomo członek rodziny seniora. Gotówka była wyłudzana pod pretekstem konieczności uniknięcia odpowiedzialności karnej przez bliską osobę. Zatrzymany mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany za oszustwa, a po zakończeniu niezbędnych czynności trafi do aresztu, aby odbyć zasądzony wyrok.

Źródło: Policja.pl