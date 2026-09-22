Roxie pracuje z producentem największego hitu Shakiry! To prawdziwa legenda w branży 

Roksana Węgiel ma aktualnie doskonały czas. Po wydaniu singla "Błękit" i płyty o tym samym tytule jej kariera muzyczna nabrała jeszcze większego rozpędu. Gwiazda postanowiła pójść za ciosem, ogłaszając letnią trasę koncertową, na której - według prognoz - mogła zarobić nawet kilka milionów złotych. Każdorazowo piosenkarka przyciągała pod scenę tysiące spragnionych posłuchania jej na żywo wielbicieli. W harmonogramie 21-latki nie brakowało dni, kiedy grała po dwa koncerty dziennie!

Roxie Węgiel podbija USA

Po zakończeniu plenerowego tournée znana z perfekcjonizmu i zamiłowania do pracy Roxie nie udała się na zasłużony odpoczynek. Zamiast postawić na wakacje all inclusive, wraz z mężem Kevinem Mglejem poleciała do Nowego Jorku, by wziąć udział w pokazie Caroliny Herrery, a także pracować nad nowymi kawałkami. W studiu nagraniowym, jak pochwaliła się w social mediach, wspierają ją tuzy branży fonograficznej. Talentem naszej gwiazdy zachwycił się producent największego hitu Shakiry "Hips Don't Lie".

Wywiad Roksana Wegiel

Roxie Węgiel nagrywa z legendą

Mimo młodego wieku Roksana może pochwalić się współpracami z legendami polskiej sceny muzycznej. Artystka nagrała utwory m.in. z Marylą Rodowicz, Edytą Górniak oraz Beatą Kozidrak. Nie jest jednak tajemnicą, że gwiazda myśli także o wyjściu poza Polskę i skrupulatnie realizuje swój plan. W Nowym Jorku piosenkarka nawiązała współpracę z legendą w branży muzycznej - Jerrym "Wondą" Duplessisem, producentem takich hitów jak "Hips Don't Lie" Shakiry czy "My Love Is Your Love" samej Whitney Houston.

Tworzę muzykę z legendą - poinformowała w mediach społecznościowych.

Czekamy zatem na efekty!