Rozbicie grupy przestępczej w Gdańsku. Oszukiwali metodą na wnuczka i policjanta

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-22 11:01

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze od osób z całego kraju. Podczas akcji przeprowadzonej 17 września 2026 roku zatrzymano pięć osób podejrzanych o oszustwa metodami na wnuczka, policjanta oraz pracownika banku. W działaniach brali udział także kontrterroryści z Gdańska i Katowic oraz przewodnicy z psami służbowymi.

Logo policji z hasłem Pomagamy i chronimy na niebieskim tle radiowozu. O rozbiciu grupy oszustów przeczytasz w Eska.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Zatrzymania w Gdańsku, Gdyni i Chorzowie

Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 17 września 2026 roku przeprowadzili akcję w pięciu lokalizacjach. Działania miały miejsce na terenie Gdańska, Gdyni, Chorzowa oraz powiatu kościerskiego. Podczas interwencji funkcjonariusze zatrzymali pięć osób w wieku od 23 do 33 lat, które są podejrzane o udział w przestępczym procederze. Ze względu na informacje, że w dwóch lokalach mogą znajdować się osoby posiadające broń palną, w działaniach uczestniczyli policyjni kontrterroryści.

Przeszukania mieszkań i zabezpieczone dowody

W trakcie realizacji zadań śledczy przeszukali zajmowane przez podejrzanych lokale, korzystając przy tym z pomocy przewodników z psami służbowymi. Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, który był wykorzystywany do popełniania przestępstw. Funkcjonariusze przejęli również odzież, w której osoby podejrzane dokonywały oszustw. Grupa ta była rozpracowywana przez mundurowych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku od kilku miesięcy, co pozwoliło na precyzyjne ustalenie osób zamieszanych w te działania.

Struktura grupy i straty rzędu 600 000 zł

Wśród zatrzymanych znalazło się czterech tak zwanych logistyków oraz jedna osoba pełniąca funkcję odbiorcy pieniędzy. Logistycy byli odpowiedzialni za organizację procederu, co obejmowało werbowanie i wysyłanie kurierów oraz koordynowanie ich bieżącej pracy. Zatrzymany 31-letni mężczyzna zajmował się natomiast bezpośrednim odbieraniem gotówki od pokrzywdzonych osób. Ustalenia śledczych wskazują, że ofiary z całego kraju straciły w wyniku działalności tej grupy łącznie nie mniej niż 600 000 zł.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych o oszustwa

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania lub usiłowania oszustwa, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Dodatkowo 31-latek usłyszał zarzut rozboju. 19 września 2026 roku sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec czterech mężczyzn. 33-letnia kobieta została natomiast objęta policyjnym dozorem. Sprawa jest prowadzona przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Gdańsku i ma charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są kolejne zarzuty.

Źródło: Policja.pl

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