Fani Loreen długo czekali na album, ale było warto! Gwiazda Eurowizji łączy przyszłość z przeszłością [Recenzja]

Niekwestionowana gwiazda Konkursu Piosenki Eurowizji ze Szwecji kazała fanom nieco zaczekać na swój kolejny album. Ostatni ukazał się ponad osiem lat temu. Nie ulega jednak wątpliwości to, że drugą wygraną w międzynarodowym konkursie, którą w 2023 roku osiągnęła za sprawą utworu "Tattoo", artystka wykorzystała o wiele lepiej w porównaniu z pierwszym zwycięstwem z "Euphorią". Dziś Loreen zapowiada nowy etap w swojej twórczości, jednocześnie uderzając w nostalgiczne brzmienia ze swoich początków.

Piosenkarka, tak jak wielu jej kolegów ze szwedzkiego show biznesu, przebiła się do świadomości słuchaczy poprzez program "Idol". Po kilku latach nieobecności zaistniała w preselekcjach do Eurowizji, które za drugim podejściem wygrała z "Euphorią". Następnie wygrała międzynarodowy finał, otwierając sobie drzwi do światowej kariery. Jeszcze w 2012 roku opublikowała debiutancki album "Heal". Szybko jednak zniknęła z pierwszych stron gazet i skupiła się na koncertowaniu, pozostawiając fanów w niedosycie. Drugi krążek "Wild" ukazał się pod koniec 2017 roku. Ponad osiem lat później - i zarazem prawie trzy lata od drugiej wygranej na Eurowizji - Loreen wraca z "Wildfire". Dziś jest już multiplatynową artystką z wyraźnie zarysowanym pomysłem na dalszą twórczość. Właśnie dlatego na nieco spóźniony album warto było poczekać.

16

"Wildfire" zawiera trzynaście utworów, w tym zwycięskie "Tattoo". Z twórcami eurowizyjnego przeboju Loreen stworzyła do tego utwór "Set me free". Nie ogranicza się jednak do szwedzkich produkcji - właśnie to było przyczyną, dla której wydanie albumu zajęło sporo czasu. Gwiazda ewidentnie szukała dla siebie dogodnego miejsca, lawirując między krajami, aż w końcu zawiązała umowę z wytwórnią we Francji. Nowe wydawnictwo zapowiadały single: "Feels Like Heaven", który współtworzyła australijska gwiazda Sia; tytułowe "Wildfire" oraz "Coming Close".

Za albumem Loreen stoją też między innymi Jesse St. John, znany z utworów napisanych dla Charli XCX czy Britney Spaers; Jesse Shatkin - współpracownik Sii czy Jennifer Lopez, jak i trzykrotnie nominowany do Grammy Stephen "Koz" Kozmeniuk. W autorach znajdziemy także szwedzko-palestyńskiego producenta Ramiego Yacouba. Zbieranina nagradzanych twórców z różnych rynków muzycznych nie przekreśliła jednak jednego: autentyczności Loreen i jej wierności tak swojemu charakterystycznemu brzmieniu, jak i berbersko-marokańskim korzeniom.

9

Część utworów z krążka jest przewidywalna, jak gdyby nawiązująca do pierwszych, bardziej tanecznych propozycji w karierze Loreen. Na myśl przychodzi wręcz pierwsza eurowizyjna propozycja Loreen - "My heart is refusing me" z 2011 roku. Z drugiej strony, dość efemeryczne numery takie jak "Melt" czy "Kiss the sky" potwierdzają, że artystka nie stawia tylko na nostalgię i bycie "klasyczną Loreen", ale jest także gotowa na nowoczesną, bardziej alternatywną erę swojej kariery.

Jak sama pisze o albumie, konfrontuje się w utworach z życiowym chaosem i tym, co do tej pory było dla niej niewygodne. "Wildfire" to zatem wszystko to, czego fani Loreen od niej oczekują: pokłon w stronę przeszłości i dorobku wokół Eurowizji, wysoka jakość i multikulturowe oblicze, a także coś nowego, zachęcającego do dalszego śledzenia kariery tak, że na chwilę można zapomnieć o stereotypowym patrzeniu na jej komercyjne dokonania. W ramach trasy "Wildfire" Loreen wystąpi w warszawskiej Stodole już 3 października br. Ocena albumu: 9/10.

