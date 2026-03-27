Miley Cyrus wydała nową piosenkę jako Hannah Montana! Oto jej prezent dla fanów

Miley Cyrus wraca do przeszłości w "Younger You"

Miley Cyrus, laureatka nagrody Grammy i multiplatynowa artystka, zaskoczyła fanów premierą nowego, autorskiego utworu zatytułowanego "Younger You". Cyrus jest współautorką i współproducentką piosenki, którą wykonuje w specjalnym programie. W tekście utworu artystka zwraca się do młodszej siebie, wracając do początków swojej kariery. Opowiada o dorastaniu w świetle reflektorów, o tym, jak zmieniała się jako artystka i człowiek. To także emocjonalne podziękowanie dla fanów, którzy towarzyszą jej od samego początku tej niezwykłej podróży.

"Hannah Montana: 20 lat później" – sentymentalna podróż w czasie

Hołdem dla wiernych fanów jest również program "Hannah Montana: 20 lat później". Miley Cyrus wraca do swoich najbardziej pamiętnych momentów w ekskluzywnym, pogłębionym wywiadzie prowadzonym przez Alex Cooper. Widzowie mają okazję zobaczyć kulisy serialu, archiwalne materiały z Miley, znane twarze i niespodziewanych gości, a także specjalne występy muzyczne. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy dorastali z Hanną Montaną i Miley Cyrus.

Niezwykły sukces muzyczny Hannah Montany

Muzyka Hannah Montany odniosła ogromny sukces komercyjny, zdobywając łącznie sześć singli z certyfikatem platynowym oraz dziewięć ze złotym. Album "Hannah Montana", wydany w 2006 roku, uzyskał w USA status potrójnej platyny. Kolejny krążek, "Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus" z 2007 roku, osiągnął imponującą czterokrotną platynę. Dalsze wydawnictwa również utrzymały tę passę – ścieżka dźwiękowa "Hannah Montana: The Movie" pokryła się podwójną platyną, album koncertowy "Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert" osiągnął status platyny, a "Hannah Montana Forever" zdobył złoto. Te wyniki umacniają pozycję marki jako jednego z kluczowych zjawisk w muzyce i popkulturze, które na zawsze zapisało się w historii rozrywki.