Loreen prezentuje "Wildfire". Królowa Eurowizji wydała nowy album

"Wildfire" – album o prawdzie i odwadze

Nowy krążek Loreen to podróż w głąb siebie, konfrontacja z niewygodnymi prawdami i akceptacja transformacji. Jak sama artystka mówi:

Ten album jest o prawdzie – tej, którą odkrywasz, gdy przestajesz uciekać przed samym sobą. O konfrontowaniu się z tym, co niewygodne, z chaosem i destrukcją, oraz zrozumieniu, że wszystko ma swój sens. W poddaniu się jest siła – w pozwoleniu rzeczom się rozpaść, by mogło powstać coś nowego. Dla mnie "Wildfire" to transformacja, wrażliwość i siła – wszystko, czym jestem. Chciałam stworzyć coś, co nie tylko brzmi pięknie, ale jest szczere i porusza coś głęboko w nas wszystkich.

Płyta, dostępna w wielu fizycznych formatach, to efekt ponad dekady artystycznej ewolucji Loreen. Po czternastu latach od debiutu "Heal", "Wildfire" ukazuje pełne spektrum jej twórczości, balansując między światłem a mrokiem, intymnością a intensywnością.

Loreen - wizjonerka z miliardem odtworzeń

Twórczość Loreen od lat przekracza granice. Jej zwycięskie przeboje z Konkursu Piosenki Eurowizji, "Euphoria" i "Tattoo", wygenerowały łącznie miliard odtworzeń w serwisie Spotify. Wychowana w Szwecji, z korzeniami w berberyjskich społecznościach gór Atlas w Maroku, artystka czerpie z duchowości, rytmu i poczucia połączenia, traktując muzykę jako narzędzie transformacji i uzdrawiania."Wildfire" to zaproszenie do refleksji i emocjonalnego oczyszczenia. To odpowiedź na świat pełen szumu i odłączenia – zachęta do powrotu do intuicji, prawdy i wewnętrznej równowagi.

Loreen w Polsce już 3 października!

Fani Loreen mają powody do radości! Artystka ogłosiła trasę koncertową "Wildfire Tour", obejmującą siedem krajów, w tym Wielką Brytanię, Irlandię, Niemcy, Belgię, Francję, Polskę i Holandię. Trasa rozpocznie się 22 września 2026 roku w National Stadium w Dublinie, a następnie odwiedzi m.in. Glasgow, Manchester i Londyn, by zakończyć się 6 października w legendarnym klubie Paradiso w Amsterdamie. Polski koncert odbędzie się 3 października w klubie Stodoła w Warszawie.