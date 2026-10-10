Ewa Kasprzyk zakpiła z powrotu Wiśniewskiego i Mandaryny. Zaskakująca reakcja lidera Ich Troje

Zejście się Michała Wiśniewskiego i Mandaryny bez wahania można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń medialnych tego roku. O powrocie poinformował sam lider zespołu Ich Troje w mediach społecznościowych, nawiązując do rewelacji, jakoby zdradził Polę Wiśniewską z byłą małżonką, z którą ma dwoje dzieci: Xaviera i Fabienne. Zakochani zdążyli już nagrać wspólny utwór "Było, będzie" oraz wystąpić na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Wokalista nie prowadził partnerki w tańcu, ale zadbał o muzyczną oprawę jej widowiska. Przed każdą niedzielą Marta może też liczyć na wsparcie Michała w social mediach.

Kasprzyk zakpiła z powrotu Mandaryny i Wiśniewskiego

Fakt, iż Marta i Michał Wiśniewscy znowu są razem, nie umknął uwadze Ewy Kasprzyk. Aktorka nie ogląda jesiennej odsłony show, jednak w rozmowie ze Światem Gwiazd pokusiła się o skomentowanie życiowych wyborów obojga w typowy dla siebie, sarkastyczny sposób.

Ja powiem szczerze... Tak, słyszałam, ale słyszałam też, że wróciła do tego... Do Michała. Świetnie. Te powroty... No, zobaczymy, na jak długo - powiedziała ze śmiechem.

Wiśniewski już zareagował!

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Wiśniewski udostępnił nagranie Kasprzyk

Wideo z wywiadu z Ewą Kasprzyk dotarło do Michała Wiśniewskiego. Artysta, zamiast na nie odpowiedzieć w komentarzu, ku zaskoczeniu wszystkich odbiorców... udostępnił je na swoim profilu na Instagramie, nie dodając żadnego słowa od siebie.

Czy to oznacza jakieś kłopoty? Raczej nie! Piosenkarz jeszcze tego samego dnia zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z koncertu, na którym wspólnie z publicznością zachęcają do wspierania Marty w kolejnym, szóstym już odcinku "TzG".