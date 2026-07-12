Wiśniewski ucina plotki i potwierdza: "Jestem z Mandaryną!"

Michał Wiśniewski zamieścił na swoim profilu na Instagramie obszerne wideo, w którym zwrócił się do swojej obecnej jeszcze żony. Wokalista poprosił Polę o zachowanie klasy w trakcie trwającego procesu rozwodowego. Zaznaczył przy tym, że cała sytuacja dotyka nie tylko ich dwojga, ale ma wpływ na wszystkie dzieci funkcjonujące w tej dużej rodzinie.

Gdy wydawało się, że to już wszystko, co muzyk ma do powiedzenia, dołączył do materiału krótkie ujęcie nagrane w samochodzie. To właśnie tam padły słowa, na które czekało wielu fanów. Michał Wiśniewski postanowił być niezwykle bezpośredni w swoim przekazie.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec, jak już wiecie o co chodzi. Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę.

Na tę wiadomość czekali wszyscy, którzy kibicowali temu, aby Mandaryna i Michał Wiśniewski znów byli razem. Jeszcze kilka lat temu dawni małżonkowie nie mogli na siebie patrzeć, zablokowali nawet wzajem swoje profile w sieci. Wielki przełom nastąpił podczas jubileuszu Ich Troje w Sopocie. Michał z wielkim szacunkiem potraktował byłą żonę, ze sceny mówił nawet o tym, że każdego, kto będzie ją obrażał, potraktuje po męsku.

To właśnie na tej sopockiej scenie 20 lat temu Mandaryna płakała po swoim nieudanym występie. Przez lata to właśnie Michała Wiśniewskiego obarczano winą za zniszczenie kariery żony. Ale, jak widać, czas jest naprawdę najlepszym lekarzem i cudownie goi stare rany.

Mandarynę i Michała Wiśniewskiego łączą dzieci: syn Xavier i córka Fabienne. I choć młodzi Wiśniewscy są już dorośli, można powiedzieć, że cała rodzina znów jest w komplecie.

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Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony