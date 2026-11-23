Siatkarze Bogdanka LUK Lublin odnieśli zwycięstwo nad zespołem Ślepsk Malow Suwałki w meczu ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0, a gospodarze triumfowali w poszczególnych partiach 25:18, 25:22 oraz 25:22.
Zestawienia obu zespołów. Kto pojawił się na parkiecie?
Bogdanka LUK Lublin: Aleks Grozdanov, Daenan Gyimah, Marcin Komenda, Mateusz Malinowski, Mikołaj Sawicki, Ran Takahashi - Tomohiro Ogawa (libero) - Rafał Prokopczuk, Kewin Sasak.
Ślepsk Malow Suwałki: Angel Trinidad de Haro, Bartosz Filipiak, Ignacio Luengas, Jan Nowakowski, Paweł Pietraszko, Moritz Reichert - Bartosz Mariański (libero) - Marcel Hendzelewski, Karol Jankiewicz, Maksymilian Łysoń.