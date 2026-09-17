Ewa Kasprzyk odcina się od "Tańca z Gwiazdami". Nie zamierza oglądać nowej edycji!

Ewa Kasprzyk nie ogląda "Tańca z Gwiazdami"

Najświeższa edycja "Tańca z Gwiazdami" budzi sporo poruszenia w internecie, głównie z powodu odświeżonego składu oceniającego. Ewa Kasprzyk zniknęła z panelu jurorskiego, a producenci telewizji Polsat powierzyli to stanowisko Julii Wieniawie, co nie przeszło bez echa w mediach społecznościowych. Część widzów otwarcie przyznaje, że brakuje im doświadczonej aktorki i jej błyskotliwych uwag. Zaskakujące jest jednak to, jak sama zainteresowana podchodzi do całej sytuacji, bowiem nie śledzi wcale poczynań swojej następczyni.

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Mam popsuty telewizor i nie mam jak oglądać - zdradza aktorka w rozmowie z „Super Expressem”.

Sposób, w jaki artystka odnosi się do dawnego miejsca pracy, daje do zrozumienia, że nie jest szczególnie zainteresowana śledzeniem programu. Wygląda na to, że nawet w pełni sprawny sprzęt RTV nie zmieniłby jej nastawienia do niedzielnych ramówek Polsatu.

To już nie jest moje show. Ja już je skończyłam.

Nie chce oceniać Julii Wieniawy

Była gwiazda polsatowskiego show konsekwentnie unika wydawania wyroków na temat nowej osoby w obsadzie. Jasno komunikuje, że nie czuje się właściwym autorytetem do rozliczania młodszej koleżanki z wykonywania obowiązków zawodowych, zwłaszcza gdy chodzi o konkretne kontrakty finansowe.

Nie wypada się wypowiadać na temat tego, kto bierze następną kasę za jurorowanie

Mimo chłodnego dystansu aktorka zachowuje optymistyczne podejście do umiejętności Wieniawy i przypuszcza, że ta z pewnością odnajduje się w formacie, nawet bez oglądania jej w akcji.

Na pewno radzi sobie wspaniale. Jest chyba zaprawiona w boju, ale nie mam zielonego pojęcia

Nowe projekty Ewy Kasprzyk

Brak telewizyjnych zobowiązań z pewnością nie oznacza nudy w życiu zawodowym aktorki. Okazuje się, że jej kalendarz pęka w szwach od nowych angaży i inicjatyw społecznych. Podczas krótkiego wywiadu dla "Super Expressu" zdradziła, że przebywa akurat na planie zdjęciowym do ważnego przedsięwzięcia charytatywnego, które obecnie pochłania jej energię.

Robię bardzo dobrą kampanię społeczną dla dzieci z niepełnosprawnościami. Bardzo, bardzo fajna inicjatywa. No i oczywiście przygotuję się do premiery filmu