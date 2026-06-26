Ewa Kasprzyk traci fotel w "Tańcu z Gwiazdami". Jej następczynią może być gwiazda "M jak miłość"

Ewa Kasprzyk odchodzi z "Tańca z Gwiazdami". Kto ją zastąpi?

Twórcy pracują nad dziewiętnastym sezonem programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na ten moment oficjalnie potwierdzono udział 26-letniej Heleny Englert oraz 48-letniej Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Choć w internecie krążą już rzekome listy kolejnych uczestników, stacja nie wydała w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu.

Pewne jest za to, kogo zabraknie w nadchodzącej edycji. W minioną środę Polsat poinformował o zakończeniu współpracy z 69-letnią Ewą Kasprzyk. Aktorka zasiadała w jury od wiosny 2024 roku, kiedy to program powrócił na antenę w zmienionej formule. Wówczas w gronie oceniających pozostała jedynie 63-letnia Iwona Pavlović, do której dołączyli Kasprzyk, 42-letni Rafał Maserak oraz 52-letni Tomasz Wygoda.

Od dłuższego czasu mówiło się o możliwych roszadach. W poprzednim sezonie internauci po każdym odcinku chętnie dzielili się swoimi uwagami na temat pracy jury, krytykując zarówno "Czarną mambę", jak i jej kolegów. W ostatnich miesiącach nasiliły się spekulacje dotyczące odejścia Ewy Kasprzyk. Oceny 69-latki wielokrotnie prowokowały dyskusje w internecie, a widzowie potrafili bezkompromisowo oceniać jej werdykty. Dodatkowo, aktorka znana jest z tego, że nie stroni od ostrych wypowiedzi także poza studiem telewizyjnym.

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Anna Mucha zostanie jurorką "Tańca z Gwiazdami"? "Wszystko jest na dobrej drodze"

Po oficjalnym komunikacie o rezygnacji aktorki z "Tańca z Gwiazdami" rozpoczęły się medialne spekulacje na temat jej następczyni. Wśród potencjalnych kandydatek wymienia się 54-letnią Agatę Kuleszę. Popularna artystka, która wygrała Kryształową Kulę jesienią 2008 roku, miała już okazję zastąpić Kasprzyk za jurorskim stołem podczas ostatniego sezonu.

Twórcy programu mają również zabiegać o angaż innej gwiazdy. Jak donosi serwis Pudelek, producenci prowadzą zaawansowane rozmowy z 46-letnią Anną Muchą. Negocjacje z aktorką znaną z serialu "M jak miłość" mają trwać od kilku miesięcy, a oferta złożona przez Polsat ma być niezwykle atrakcyjna.

Aktorka jest bardzo na tak, trwają rozmowy i wszystko jest na dobrej drodze - przekazała osoba z produkcji.

Anna Mucha ma już doświadczenie w ocenianiu uczestników w programach rozrywkowych. Wcześniej pełniła rolę jurorki między innymi w formacie TVP2 "Dance Dance Dance". 46-latka słynie z wyrazistych opinii, co może zwiastować spore emocje dla widzów w nadchodzącym sezonie.

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