Zmiany w jury "Tańca z Gwiazdami". Znana aktorka zastąpi Ewę Kasprzyk?

Edward Miszczak odświeża skład sędziowski w "Tańcu z Gwiazdami"

Dyrektor programowy Polsatu wpadł na pomysł gruntownej przebudowy popularnego show. 71-letni Edward Miszczak doszedł do wniosku, że zaangażowanie interesujących uczestników to za mało, dlatego postanowił całkowicie odświeżyć grono oceniające występy na parkiecie. Z relacji osoby związanej ze stacją wynika, że dotychczasowy panel jurorski stał się zbyt przewidywalny i najzwyczajniej w świecie się wypalił. Władze telewizji liczą na wprowadzenie zupełnie nowej dynamiki między ekspertami. Na podjęcie ostatecznej decyzji duży wpływ miały również liczne komentarze internautów, którzy otwarcie domagali się zmian w tym aspekcie telewizyjnego widowiska.

Agata Kulesza zajmie miejsce Ewy Kasprzyk w "Tańcu z Gwiazdami"?

Szefostwo stacji ma już na oku idealną kandydatkę na wolne stanowisko za jurorskim stołem. Głównym faworytem 71-letniego dyrektora programowego jest 55-letnia aktorka Agata Kulesza. Gwiazda doskonale zna realia tego telewizyjnego formatu, ponieważ w przeszłości wygrała trzynastą edycję rywalizacji. Niedawno miała także okazję sprawdzić się w roli gościnnego eksperta podczas jednego z odcinków najnowszego sezonu. Informator w rozmowie z mediami przyznaje, że sympatia widzów i profesjonalne podejście to największe atuty znanej artystki. Osoba ze stacji tłumaczy całą sytuację następująco:

Ludzie ją kochają i bardzo dobrze ją przyjęli. W swoich opiniach była nie tylko bardzo empatyczna i ciepła, ale przy tym wszystkim starała się też przemycić jakąś profesjonalną refleksję. To klasa sama w sobie. Nie wprowadzała chaosu jak Ewa Kasprzyk, wręcz przeciwnie. Koiła tym, co mówiła. Dla Edwarda to najlepsza kandydatura i łatwo nie odpuści, by ją zatrudnić. On póki co o nikim innym nie chce słyszeć, choć producent przygotowuje alternatywne nazwiska.

Ewa Kasprzyk rezygnuje z "Tańca z Gwiazdami". Aktorka skupia się na teatrze

Zmiany kadrowe zbiegają się w czasie z intensywnym grafikiem zawodowym dotychczasowej jurorki. Ewa Kasprzyk zaangażowała się w produkcję spektaklu teatralnego zatytułowanego "Berek, czyli upiór w moherze". Na 27 września zaplanowano występ z tym przedstawieniem w Katowicach, a termin ten koliduje z niedzielną transmisją na żywo programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Warto przypomnieć, że w poprzednich miesiącach aktorka kilkukrotnie opuszczała nagrania ze względu na inne obowiązki, a jej miejsce zajmowały wówczas inne gwiazdy.

24 czerwca Polsat potwierdził informację o rezygnacji Ewy Kasprzyk z fotela jurora.

Ewa Kasprzyk podjęła decyzję o odejściu z "Tańca z Gwiazdami" ze względu na dużą liczbę innych zobowiązań zawodowych. Aktorka zasiadała w jury najpopularniejszego show w Polsce od jesieni 2024 roku "Dziękuje Ewie za te pięć edycji "Tańca z Gwiazdami" podczas których z pasją i ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę jurorki. Znajomość kunsztu aktorskiego pozwoliła jej oceniać nie tylko taneczne umiejętności naszych gwiazd, ale też ogólny wyraz artystyczny ich występów. Jako jurorka zasłynęła z błyskotliwego poczucia humoru a swoimi komentarzami potrafiła rozładować każdą stresującą sytuację", mówi dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak.

Odświeżone grono ekspertów będzie miało okazję oceniać zmagania bardzo zróżnicowanej grupy uczestników. Na parkiecie zaprezentują się między innymi 26-letnia Helena Englert, 48-letnia Mandaryna oraz 82-letni Andrzej Rosiewicz. W kuluarach krążą również nieoficjalne informacje, według których w najnowszej edycji formatu mogą wziąć udział 56-letnia Izabela Kuna oraz 50-letni pięściarz Tomasz Adamek.

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