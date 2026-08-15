Manchester United i Milan ściągnęły tłumy do Wrocławia. Upał i ceny biletów nie odstraszyły kibiców

Manchester United i Milan na stadionie Śląska Wrocław. Tłumy kibiców na Super Meczu

Atmosfera piłkarskiego święta dała o sobie znać jeszcze podczas podróży pociągiem do stolicy Dolnego Śląska. Składy wypełnili miłośnicy futbolu odziani w barwy Milanu oraz Manchesteru United, przy czym to sympatycy angielskiej ekipy stanowili większość. Prawdziwe tłumy opanowały stację Wrocław Główny. Fani masowo ruszyli na Plac Wolności do specjalnej strefy kibica. Tam pamiątkowymi szalikami wymienili się legendarni zawodnicy obu drużyn: Daniele Massaro i Wes Brown. Polowanie na podpisy gwiazd trwało od piątku w okolicach wrocławskich hoteli. Najbardziej zdeterminowani sympatycy zgromadzeni przy obiekcie The Bridge na Ostrowie Tumskim zdobyli autografy takich graczy jak Diogo Dalot, Bryan Mbuemo oraz Harry Maguire.

Dokładnie sto dwadzieścia minut przed pierwszym gwizdkiem spotkanie z dziennikarzami odbył Szymon Marciniak, tłumacząc regulamin towarzyskiej potyczki. Nasz najlepszy eksportowy sędzia nie ukrywał radości z możliwości sędziowania w klasycznym formacie bez wsparcia technologii.

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Dziś bez VAR. Obie drużyny mają do dyspozycji 11 zmian, w 3 slotach. Znamy się z obiema ekipami od dłuższego czasu. Słyszałem, że byli zadowoleni z doboru sędziego - mówił Marciniak, który tryskał entuzjazmem.

„- Nie miałem scysji z żadnym z zawodników obu ekip. Gdzieś tam wyciągano mi czerwoną kartkę dla Theo Hernandeza, którą pokazałem w Lidze Mistrzów, ale była ewidentna. Nawet piłkarze Milanu się śmiali, że »przyjechał Marciniak i pokazał jaja«” – wspominał arbiter z Płocka.

Koszt wejściówek na to sportowe wydarzenie wahał się w przedziale od 400 do 950 złotych. - Zapłaciłem 400 i nie miałem wątpliwości, że muszę tu być - zadeklarował w rozmowie z naszym reporterem Tomasz Kania, który dotarł na mecz prosto z Tarnowa. Stawki te śmiało przypominają kwoty, jakie trzeba przeznaczyć na występy światowych legend muzyki pokroju AC/DC czy zespołu Metallica. Wysokie opłaty zupełnie nie zniechęciły wielbicieli piłki nożnej.

Przyjechaliśmy z Piotrkowa Trybunalskiego. Specjalnie nie patrzyliśmy na ceny. Łatwiej przyjechać na Manchester United do Wrocławia za kilka stówek, niż na Wyspy za 2 tysiące” – przekazali "Super Expressowi" fani ekipy z Manchesteru, których dziennikarz minął podczas wchodzenia na stadionowe sektory.

Bruno Fernandes i Luka Modrić na boisku we Wrocławiu. Zacięta walka na Super Meczu

Piłkarskie zmagania rozpoczęły się przy niezwykle wymagającej temperaturze sięgającej 35 stopni Celsjusza. Puchar dla zwycięzcy wnieśli na murawę członkowie Fundacji Cancer Fighters. Gospodarze imprezy świetnie wykorzystali ten moment, aby przybliżyć publiczności szlachetne działania osób wspierających chorych. Zgromadzeni na obiekcie widzowie obejrzeli podczas przerwy znany klip „Diss na raka” stworzony przez Bedoesa oraz Maję Mecan.

Frekwencja na wrocławskim obiekcie dopisała i wolnych miejsc na sektorach praktycznie nie dało się zauważyć. Głośny doping zwolenników ekipy z Manchesteru natychmiast zmotywował graczy z Anglii, którzy błyskawicznie, bo już w trzeciej minucie, zdobyli pierwszą bramkę. Dośrodkowanie z narożnika boiska wykonał Bruno Fernandes, a fenomenalnym wyskokiem popisał się Harry Maguire. Defensor z Wysp Brytyjskich pewnym strzałem skierował futbolówkę obok bezradnego Torrianiego.

Dynamiczne ataki z pierwszych piętnastu minut z czasem ustąpiły miejsca znacznie spokojniejszej grze. Poważna pomyłka obrońców Manchesteru w 37. minucie pozwoliła Goncalo Ramosowi przejąć inicjatywę i idealnie obsłużyć podaniem Samuela Chukwueze. Boczny pomocnik włoskiej drużyny z łatwością skierował piłkę prosto do opuszczonej siatki. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę szansę na zdobycie gola z rzutu karnego zmarnował Bruno Fernandes. Uderzenie reprezentanta Portugalii fenomenalnie wybronił Torriani.

Atmosfera na sektorach nie stygła, a widzowie regularnie tworzyli efektowną meksykańską falę. Sympatycy włoskiego klubu przygotowali też specjalną oprawę dedykowaną słynnemu Franco Baresiemu. Prawdziwa eksplozja radości nastąpiła w drugiej części spotkania, kiedy murawę zaszczycił swoją obecnością Luka Modrić. Doświadczony Chorwat usłyszał gromkie skandowanie swojego nazwiska, wchodząc na plac gry przy stanie 2:2. Najpierw fatalne pomyłki bloku defensywnego Milanu bezlitośnie skarcił Patrick Dorgu. Zaledwie sześć minut później perfekcyjne podanie od Chukwueze wykończył Alphadjo Cisse, po raz kolejny wyrównując stan rywalizacji.

Sześćdziesiąta minuta przyniosła masowe rotacje w składach, kiedy to Michael Carrick wymienił aż sześciu zawodników, podczas gdy Ruben Amorim zdecydował się na trzy korekty. Taktyczne decyzje portugalskiego szkoleniowca przyniosły błyskawiczny efekt w postaci dwóch bramek zdobytych w mgnieniu oka. Precyzyjna wrzutka Chukwueze wylądowała prosto na głowie Goncalo Ramosa, dając drużynie prowadzenie. W 71. minucie do siatki trafił z kolei Loftus-Cheek, który w sytuacji sam na sam pewnie pokonał belgijskiego bramkarza Lammensa.

- Coście tak cicho! - intonowali w stronę sektora angielskiego polscy fani drużyny z Mediolanu. Miłośnicy włoskiej piłki ostatecznie cieszyli się z lepszego rezultatu, jednak gracze z czerwonej części Manchesteru ze spokojem mogą patrzeć w przyszłość przed startem o stawkę.

- Nie zagraliśmy najlepiej, ale w najlepszej formie musimy być za tydzień, gdy zaczyna się Premier League. Nie mamy świeżych urazów w drużynie i to jest bardzo ważne. Gratulacje dla Milanu, który zagrał bardziej agresywnie i zasłużył na wygraną - przekazał nam po zakończeniu spotkania autor pierwszej bramki Harry Maguire.

W strefie wywiadów pojawił się między innymi Bruno Fernandes, cierpliwie pozując do fotografii i rozdając autografy zebranym sympatykom. Swoje podpisy na meczowych trykotach chętnie składał również Luka Modrić. Gospodarze wrocławskiego wydarzenia nie ukrywali satysfakcji z wysokiego wyniku obfitującego w gole. Spektakularny sukces frekwencyjny utwierdził organizatorów w przekonaniu, że koncepcja Super Meczu to świetny projekt.