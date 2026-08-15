Mistrzostwa Europy w pływaniu przynoszą polskie sukcesy. Kto powalczy o kolejne medale?

Ksawery Masiuk płynie w wielkim finale

Ksawery Masiuk zanotował udany występ podczas mistrzostw Europy w Paryżu. Reprezentant Polski rywalizował na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. Polski pływak uzyskał ósmy czas półfinałów. Zegar na mecie wskazał wynik 53,24 sekundy, co dało mu pewny awans. Ostateczna rywalizacja w tej konkurencji wyłoni wkrótce wszystkich medalistów.

Mniej szczęścia miały polskie zawodniczki startujące na innych dystansach. W wyścigach półfinałowych rywalizację zakończyły ostatecznie dwie Polki. Aleksandra Knop zajęła ostatecznie dwunaste miejsce. Jej wynik na 200 metrów stylem motylkowym wyniósł 2.11,23. Dominika Sztandera uplasowała się na jedenastej pozycji na dystansie 50 metrów stylem klasycznym z czasem 30,58 sekundy.

Polskie medale podczas czempionatu w Paryżu

Złoty medal w sobotę wywalczyła dla polskiej kadry Katarzyna Wasick. Polka triumfowała na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, ustanawiając niezwykle szybki rezultat. Uzyskany czas 23,84 sekundy to nowy rekord kraju. Srebrny krążek zdobyła aktualna mistrzyni olimpijska, Szwedka Sarah Sjoestroem, osiągając wynik 23,86 sekundy. Na najniższym stopniu podium stanęła Włoszka Sara Curtis z rezultatem 23,99 sekundy.

Złoto wywalczone przez Katarzynę Wasick to drugi krążek dla reprezentacji w tych zawodach. W środę brązowy medal zdobyła Justina Kozan w zmaganiach na 400 metrów stylem zmiennym. Pływacka część europejskiego czempionatu potrwa do niedzieli, a sportowcy walczą w sumie o 43 komplety medali. Wcześniej rozdano oficjalne wyróżnienia w innych dyscyplinach wodnych. O cenne medale rywalizowano w pływaniu artystycznym, skokach do wody oraz na otwartym akwenie długodystansowym.