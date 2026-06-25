Paulina Sykut-Jeżyna komentuje odejście Ewy Kasprzyk z "Tańca z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk znika z obsady "Tańca z Gwiazdami"

Spekulacje dotyczące roszad w składzie oceniającym występy w formacie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" pojawiały się w kuluarach od dłuższego czasu. Jeszcze w maju Edward Miszczak unikał jednoznacznych deklaracji w tej sprawie. Sytuacja wyklarowała się 24 czerwca, gdy stacja Polsat przekazała wieści o zakończeniu współpracy z Ewą Kasprzyk. Gwiazda kina i teatru zasiadała za stołem jurorskim od 2024 roku, jednak liczne projekty zawodowe skutecznie uniemożliwiły jej dalszy udział w produkcji. Dzień przed publikacją oświadczenia artystka udostępniła w mediach społecznościowych fotografię z planu zdjęciowego z wymownymi dopiskami o nowym filmie oraz przyszłości. Należy również pamiętać, że Kasprzyk występuje regularnie na deskach Teatru Gudejko. Jej jesienny grafik obfituje w niedzielne spektakle, co bezpośrednio koliduje z popołudniowym pasmem nadawania tanecznego show.

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Paulina Sykut-Jeżyna reaguje na decyzję Ewy Kasprzyk

Od wielu sezonów twarzą tanecznego hitu pozostaje Paulina Sykut-Jeżyna, która współprowadzi telewizyjne zmagania u boku Krzysztofa Ibisza. Dziennikarka w wywiadzie udzielonym portalowi Jastrząb Post przyznała wprost, że informację o rezygnacji znanej aktorki przyjęła zaledwie przed chwilą za pośrednictwem sieci.

Tym bardziej że to jest na świeżo bardzo. Widziałam te informacje w internecie. Zżyliśmy się na pewno wszyscy przez kilka edycji, ale chyba przyzwyczailiśmy się, że jest taka cykliczność, że z jednymi widzimy się przez jakiś czas, a później oni odchodzą do swoich projektów. Niektóre gwiazdy są w tańcu, a później ich nie ma. My z Krzyśkiem w zasadzie przywykliśmy też do tego, że dużo się zmienia dookoła

W trakcie rozmowy gospodyni formatu zaznaczyła z pełnym przekonaniem, że świetnie rozumie kroki podjęte przez starszą koleżankę z branży. Zdaje sobie bowiem sprawę z tego, jak wielkiego zaangażowania wymagają nowe przedsięwzięcia artystyczne pochłaniające czas byłej jurorki, o których opowiadała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Paulina Sykut-Jeżyna opowiedziała o współpracy z Ewą Kasprzyk

Prezenterka telewizyjna nie ukrywa w wywiadzie dla serwisu, że wspólne miesiące spędzone na planie "Tańca z Gwiazdami" pozostawią po sobie doskonałe wrażenia. Jak sama podkreśla, praca przy kilku wspólnych odsłonach formatu pozwoliła im na nawiązanie bardzo pozytywnych relacji.

Cieszę się, że mogłyśmy się bliżej poznać i spędzić tych kilka edycji na planie razem, bo nie ma nic wspanialszego, jak poznawanie innych ciekawych ludzi i dzielenie z nimi emocjonalnych chwil. Takich chwil wspólnych mieliśmy całkiem sporo

Takimi słowami podsumowała telewizyjną znajomość Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z dziennikarzem wspomnianego portalu.

Paulina Sykut-Jeżyna podbiła parkiet "Tańca z Gwiazdami". Występ prowadzącej to absolutny hit!