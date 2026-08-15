Znany program znika z TVN i ląduje w Polsacie. Co dalej z Marcinem Prokopem?

Polsat przejmuje kultowy format z TVN. Kto poprowadzi słynny show?

Podczas niedawnej prezentacji jesiennej ramówki stacja Polsat ogłosiła swoje nowe i powracające hity. Jedną z głównych atrakcji słonecznej telewizji ma być program "LEGO Masters", polegający na tworzeniu skomplikowanych konstrukcji z popularnych duńskich klocków. Uczestnicy stoczą zaciętą walkę na antenie, budując zapierające dech w piersiach projekty z kultowych elementów.

Zmagania konstruktorów zadebiutowały pierwotnie na antenie telewizji TVN jesienią 2020 roku. W ciągu sześciu zrealizowanych sezonów w fotelach jurorskich zasiadały takie postaci jak Aleksandra Adamska, Czesław Mozil czy Kamil Bednarek. Główną twarzą formatu przez cały ten czas był Marcin Prokop. Decyzją władz TVN Warner Bros. Discovery show przestał być kontynuowany, co biuro prasowe potwierdziło latem tego roku.

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Edward Miszczak o przyszłości programu i Marcina Prokopa w Polsacie

Nie trzeba było długo czekać, by głośny program klockowy znalazł nową przystań – format przejęła telewizja Polsat. Od razu pojawiły się domysły, czy stacja zdecyduje się na zachowanie oryginalnego prowadzącego. Edward Miszczak, pełniący funkcję dyrektora programowego stacji, w rozmowie z "Super Expressem" rzucił nieco światła na strategię stacji, zdradzając, że szuka kogoś, dla kogo układanie klocków jest częścią życia codziennego.

Edward Miszczak wyjawił dlaczego Cichopek i Kurzajewski opuścili Polsat. To jednak było zwolnienie?

Doszliśmy do wniosku, że dziennikarz trochę prowadzi jednakowo, jak prowadzi wszystkie swoje programy. Lego to jest specjalny program. Ja go wprowadzałem do tamtej telewizji i wiele dyskutowałem w tej kwestii z ludźmi z innych rynków europejskich. I to jest tak, że ja znam trzy kandydatury, wielkich ludzi z rynku, którzy ze swoimi dziećmi w właściwym wieku robią to lego po prostu, kiedy się tylko da. Mają ogromne doświadczenia. Jak oni o tym rozmawiają, to pani nie może oderwać oczu. Jeśli uda nam się sprowadzić do tego takiego prowadzącego, ja nie chciałbym mieć dziennikarza, ja chciałbym mieć artystę, który robi to jak ze swoimi dziećmi i chciałbym, żeby z tymi dziećmi to prowadził - powiedział "Super Expressowi" Edward Miszczak.

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Sonda Marcin Prokop w TVN. Oglądasz programy z jego udziałem? Tak! Nie, absolutnie nie! Od czasu do czasu

Telewizja Polsat znana jest ze skutecznych zabiegów przejmowania flagowych programów od swoich konkurentów. Tak było w przypadku muzyczno-tanecznego "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", który od dekady święci triumfy na antenie z nowym logo. Zaledwie dwanaście miesięcy temu podobny los spotkał "Milionerów", a wraz z programem do nowej stacji przeszedł jego wieloletni gospodarz, Hubert Urbański.