Agata Kulesza w jury "Tańca z Gwiazdami"? Przypominamy jej występy i zwycięstwo

Agata Kulesza należy do grona zwycięzców "Tańca z Gwiazdami", których sukcesy najbardziej utkwiły w pamięci widzów popularnego programu. Jedna z najbardziej cenionych w Polsce aktorek sięgnęła po Kryształową Kulę osiemnaście lat temu, oddając wygrane przez siebie luksusowe auto na szczytny cel. W ostatnim sezonie powróciła do studia show jako gościnna jurorka, ale możliwe, że po odejściu Ewy Kasprzyk zasiądzie w jury na stałe. Przypomnijmy zatem jej wielki sukces z 2008 roku.

Ewa Kasprzyk odchodzi z jury programu. Faworytką na jej miejsce jest Agata Kulesza

Jak już oficjalnie wiemy, w nadchodzącej na jesieni edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie zobaczymy już jednej z jurorek. Aktorka Ewa Kasprzyk żegna się z formatem, a telewizja Polsat jeszcze ustala, kto zajmie jej miejsce. Serwis "Fakt" podaje, że trwają rozmowy z kilkoma gwiazdami, jednak nic nie jest jeszcze przesądzone i być może wcale nie będzie nowego jurora w programie, a tylko trzyosobowe jury. Wielu fanów ma nadzieję na to, że propozycję przyjmie Agata Kulesza, która świetnie wypadła, zastępując Ewę Kasprzyk w ósmym odcinku ostatniego sezonu show. Według informacji, do których dotarł "Super Express", ma ona być zdecydowaną faworytką samego Edwarda Miszczaka.

Aktorka wygrała "Taniec z Gwiazdami" w 2008 roku. Tak wyglądały jej występy

Przy okazji plotek o nowej jurorce programu warto przypomnieć, jak Agata Kulesza wytańczyła sobie zwycięstwo prawie dwie dekady temu. Aktorka w wielu wywiadach podkreślała, że jesienią 2008 roku nie była jeszcze tak rozpoznawalna, jak w kolejnych latach, dlatego zupełnie nie spodziewała się nadchodzącej wygranej. Jej partnerem został Stefano Terrazzino.

W pierwszym odcinku Agata i Stefano zatańczyli quickstepa, otrzymując od jurorów 32 punkty. Później było już tylko lepiej. Za swój drugi występ w programie, ogniste tango, otrzymali maksymalne 40 punktów, a później im się to powtórzyć trzykrotnie z rzędu. Duet dotarł do finału ósmej edycji "Tańca z Gwiazdami", rywalizując z aktorką i wokalistką Natalią Lesz w parze z Łukaszem Czarneckim. Choć Agata Kulesza otrzymała od jurorów o jeden punkt mniej od konkurentki, głosami widzów to właśnie ona ze swoim partnerem odebrała Kryształową Kulę i porsche. Archiwalne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Agata Kulesza oddała wygrane porsche. Po latach jest z tego bardzo dumna

Aktorka nie odebrała jednak ostatecznie swojej luksusowej nagrody. Porsche, a dokładnie - model Boxster, trafiło z jej rąk na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rezygnacja gwiazdy z auta i przekazanie go na szczytny cel były szeroko komentowane w mediach. Jak też przyznała później sama Agata Kulesza w rozmowie z Żurnalistą, szybko pojawiły się plotki o tym, jakim autem musi się poruszać na co dzień, skoro oddała porsche. Paparazzi śledzili ją po ulicach Warszawy, a zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" była właścicielką... Renault Kangoo. Do dziś podkreśla, że jest szczęśliwa z podjętej przez siebie decyzji.

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