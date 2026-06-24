Ile Żurnalista zarobi w "Tańcu z gwiazdami"? Ma mieć jedną z największych stawek!

Żurnalista w "Tańcu z gwiazdami". Ile zarobi?

Nadchodząca edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się na wyjątkową. Jesienią na parkiecie Polsatu mają pojawić się naprawdę mocne nazwiska. Potwierdzono już udział Heleny Englert i Mandaryny. SuperExpress potwierdza też udział Kaeyry i Izabeli Kuny, Andrzeja Rosiewicza i Żurnalisty. Ten ostatni wydaje się najbardziej zaskakującym pomysłem Edwarda Miszczaka. Dodatkowo popularny podcaster się ceni! Pudelek informuje, że za jeden odcinek chciał aż 30 tysięcy złotych! Ostatecznie Polsatowi w negocjacjach udało się obniżyć tę stawkę.

Spotkał się z Polsatem w negocjacjach mniej więcej w połowie drogi. Finalnie udało się ustalić, że będzie zarabiał między 20 a 25 tysięcy złotych za odcinek, co i tak jest bardzo dużo, bo większość uczestników zarobi mniej - zapewnia anonimowy informator Pudelka.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w jury "Tańca z Gwiazdami". Znana aktorka zastąpi Ewę Kasprzyk?

Mandaryna o relacji z Wiśniewskim. Wreszcie się przyjaźnią?

Żurnalista w "Tańcu z gwiazdami". Z kim zatańczy?

Ta sama osoba zapewnia, że Żurnalista upatrzył sobie konretną tancerkę i nie chce wystąpić z nikim innym. Pudelek podaje, że chodzi o Izabelę Skierską.

Wymarzył sobie, że chce tańczyć z Izabelą Skierską i nie ma zmiłuj. Polsat początkowo chciał go sparować z Darią Sytą, ale on nie chce słyszeć o nikim innym niż o Izie. I wygląda na to, że się nie przekona do innej tancerki i to właśnie z Izą stworzy taneczny duet.

39

Kim jest Żurnalista?

Żurnalista (właściwie Dawid Swakowski) to jeden z najpopularniejszych i najbardziej tajemniczych polskich podcasterów, dziennikarzy i pisarzy. Przez lata ukrywał swój wizerunek, budując wokół siebie aurę sekretu, co stało się jego znakiem rozpoznawczym. W swoim autorskim programie "Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów" przeprowadza głębokie, intymne i często poruszające wywiady z gwiazdami show-biznesu, politykami oraz artystami.