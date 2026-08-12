Edyta Herbuś w bikini zachwyca nad Bałtykiem. Zrezygnowała z zagranicznych wakacji

Edyta Herbuś spędza wakacje nad Bałtykiem. Tłumaczy swój wybór

Polskie wybrzeże przyciąga wiele znanych twarzy, które chętnie spędzają tu wakacyjny urlop. Ostatnio nad Bałtykiem wypoczywała 27-letnia Wiktoria Gąsiewska, a do Juraty, tradycyjnie już, przyjechali 83-letni Jan Englert ze swoją 58-letnią żoną Beatą Ścibakówną. W towarzystwie córki i mamy nad morzem relaksowała się również 63-letnia Ewa Skibińska. W Chałupach z kolei czas z dziećmi spędzała 46-letnia Małgorzata Socha.

Nad polskim morzem pojawiła się także 45-letnia Edyta Herbuś, która razem z Małgorzatą Sochą brała udział w programie "Azja Express". Obie panie kilka miesięcy temu zmagały się z trudami podróży przez Azję, a efekty ich zmagań widzowie zobaczą jesienią. Właśnie ze względu na udział w produkcji TVN, tancerka zdecydowała się w tym roku nie wyjeżdżać na zagraniczne wakacje.

Swoją decyzję Edyta Herbuś wyjaśniła w obszernym poście opublikowanym w środę na Instagramie. W "Azji Express" towarzyszył jej życiowy partner, 46-letni producent telewizyjny i filmowy Piotr Bukowiecki. Podczas ich nieobecności ukochane psy pary musiały zostać pod opieką bliskich, co było dla czworonogów trudnym przeżyciem. Aby oszczędzić im kolejnego stresu, para postanowiła spędzić urlop w kraju. „Teraz już tylko razem” – podsumowała w swoim wpisie.

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Edyta Herbuś w bikini nad polskim morzem. Fani zachwyceni figurą gwiazdy

Tancerka jest bardzo zadowolona ze swojej decyzji o spędzeniu wakacji nad Bałtykiem. W opublikowanym poście zachwala zdrowotne działanie polskiego morza. Wyjazd ten to dla niej również powrót do beztroskich lat dzieciństwa.

Wybraliśmy się więc nad Bałtyk… Szczególnie , że nasze polskie morze ma w sobie coś uzdrawiającego. Dla mnie to też wspomnienie beztroski, tych chwil, które pamięta się z wyczekiwanych dziecięcych wakacji. Radość i przyjemność płynąca z uważności. Wystarczy bosymi stopami dotknąć chłodnego piasku, usiąść na wydmie i po prostu być w chwili. Razem - napisała Hebuś.

Swoje przemyślenia zilustrowała kilkoma fotografiami z plaży. Na pierwszym z nich pozuje cała rodzina: Edyta Herbuś, Piotr Bukowiecki i ich dwa psy. Piękna pogoda zachęciła gwiazdę do odsłonięcia ciała. Tancerka zaprezentowała się w białym bikini z niebieskimi akcentami, co wywołało zachwyt wśród jej obserwatorów.

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