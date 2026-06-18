Edyta Herbuś odpoczywa w bikini po trudnym wyścigu. Opublikowała w sieci obszerny wpis

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki w najnowszym sezonie "Azja Express"

Obecna w branży rozrywkowej od ponad dwóch dekad 45-letnia Edyta Herbuś realizuje się na wielu polach, działając jako aktorka, wokalistka, tancerka oraz popularna twórczyni internetowa. Ogólnopolską rozpoznawalność zyskała dzięki telewizyjnemu formatowi "Taniec z Gwiazdami", w którym początkowo uczyła znane osobistości kroków na parkiecie, choć dzisiaj to ona byłaby główną gwiazdą pary. Artystka na stałe wpisała się w krajobraz rodzimego show-biznesu, a jej występy można regularnie oglądać na deskach teatralnych oraz w serialach telewizyjnych. W swojej dotychczasowej karierze zagrała w takich produkcjach jak "Klan", "Pierwsza miłość", "Bodo", "Barwy szczęścia" czy "Przyjaciółki".

Niedawno dawna choreografka formatu "Taniec z Gwiazdami" sprawdziła swoje siły w ekstremalnych warunkach, uczestnicząc w produkcji stacji TVN "Azja Express". W telewizyjnej rywalizacji towarzyszył jej 46-letni życiowy partner, Piotr Bukowiecki. Ekipa realizacyjna zamknęła już prace na planie najnowszego sezonu, a premiera zrealizowanych materiałów została zaplanowana na nadchodzącą jesień. To właśnie wtedy widzowie poznają szczegóły i dowiedzą się, jak daleko udało się dotrzeć zakochanej parze w tym wyczerpującym wyścigu.

Zobacz również: Edyta Herbuś olśniewa na "Balu w operze". Jej czarna suknia przyciągnęła wszystkie spojrzenia

Edyta Herbuś opublikowała nagranie z basenu i dzieli się swoimi przemyśleniami

Mordercze zmagania na kontynencie azjatyckim mocno dały się we znaki zarówno gwieździe telewizji, jak i jej ukochanemu. Nie powinno więc dziwić, że po zakończeniu wymagających zdjęć aktorka zdecydowała się na błogi relaks i naładowanie baterii w spokojnym miejscu. Za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie 45-latka pochwaliła się materiałem wideo, na którym fani mogą podziwiać jej zadbaną sylwetkę. Na opublikowanych kadrach widać, jak celebrytka leniwie spędza czas tuż przy krawędzi basenu, mając na sobie wyłącznie czarny dwuczęściowy strój kąpielowy.

Udostępniony w internecie post stał się dla artystki doskonałym pretekstem do nieco głębszych przemyśleń. Podjęła w nich temat ogromnej wdzięczności oraz kluczowego znaczenia, jakie ma odpoczynek po skrajnym wyczerpaniu fizycznym.

„To drobne z pozoru ciałko, przemierzyło ostatnio nie lada wyprawę… 2,5 tys kilometrów. I to w jakim stylu. Po tym intensywnym wysiłku, maratonie zmagań, działania na granicy walki o przetrwanie, czas odpocząć …Dlatego pozwalam, by teraz to ono wyznaczało rytm, bez pośpiechu, najmniejszej presji czy oceniania - napisała nawiązując do udziału w show TVN-u.”

W dalszej części wpisu tancerka poddała dokładnej analizie aktualne pragnienia i potrzeby swojego mocno wyeksploatowanego organizmu.

„Czego pragnie dziś moje ciało?CzułościMiękkościNawilżeniaSpokojuZdrowego jedzeniaHarmoniiRegeneracjiPrzepływu energii męskiej i żeńskiejPołączenia z intuicją, bez zagłuszania …”

„Właśnie tak czuję się połączona ze ŹRÓDŁEM - napisała Herbuś.”

Zobacz również: Edyta Herbuś pozuje w prześwitującym body. Jej ukochany aż założył Instagrama

37

Sonda Izabella Krzan jako prowadząca "Azja Express" - czy to dobry wybór? TAK, BARDZO PASUJE NA TO MIEJSCE NIE, JAKOŚ TEGO NIE WIDZĘ NIE MAM ZDANIA NA TEN TEMAT