Robert Makłowicz obchodzi urodziny. Twórca kultowego "Fiu Fiu Fiu" jest gwiazdą memów

Kim jest Robert Makłowicz? Gwiazda polskiej telewizji i YouTube'a

Robert Makłowicz to krakowski krytyk kulinarny, podróżnik, dziennikarz i niezwykle lubiany twórca internetowy. Rozpoznawalność w całej Polsce zdobył dzięki programowi "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza", który przez lata gościł na antenie Telewizji Polskiej.

Charakterystyczny śmiech, ogromna wiedza i dystans do samego siebie sprawiły, że stał się ikoną popkultury. Po odejściu z telewizji przeniósł się na YouTube, gdzie jego filmy biją rekordy popularności.

Od 1991 roku jego żoną jest Agnieszka Makłowicz, która pełni też rolę producentki jego programów, jak podaje Super Express. Para ma dwóch synów – Mikołaja i Ferdynanda, z którymi wspólnie rozwijają rodzinne biznesy gastronomiczne. Sam Makłowicz od lat fascynuje się historią Europy Środkowej, a w szczególności kuchnią dawnej Galicji.

Kontrowersje wokół Roberta Makłowicza. Wpadki kulinarnego mistrza

Choć Robert Makłowicz zazwyczaj omija skandale, nie ustrzegł się kilku wpadek. Najgłośniejsza dotyczyła filmów o Wrocławiu opublikowanych na jego kanale. Okazało się, że materiały zostały sfinansowane przez urząd miasta, ale początkowo zabrakło oznaczenia o płatnej współpracy. Ekipa tłumaczyła, że 70 tysięcy złotych przeznaczono głównie na koszty produkcji.

Kolejnym powodem do krytyki było promowanie alkoholu do posiłków. Część internautów zarzucała mu, że takie reklamy pogłębiają problem alkoholowy w Polsce. Głośnym echem odbiła się zwłaszcza promocja piwa, co Makłowicz uzasadniał elementem kultury kulinarnej.

Oliwy do ognia dolała także recenzja jego produktów, a dokładniej mrożonej pizzy. Popularny youtuber Książulo nie szczędził słów krytyki. Internauci wytykali ubogą ilość składników, a w sieci pojawiały się prześmiewcze nagrania szukające mięsa na placku.

Sam dziennikarz padł też ofiarą oszustwa, kiedy sztuczna inteligencja wygenerowała jego głos do nieautoryzowanej reklamy.

Najlepsze memy z Robertem Makłowiczem. Zobaczcie hity internetu

Robert Makłowicz to absolutny król internetowych memów. Jego słynne "Fiu Fiu Fiu" na stałe weszło do słownika młodzieży, a fani prześcigają się w tworzeniu kolejnych zabawnych grafik, które błyskawicznie obiegają sieć.

Gotowi na dawkę śmiechu? Sprawdźcie najzabawniejsze memy z Robertem Makłowiczem w roli głównej!

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