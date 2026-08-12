Jenna Ortega niczym Ariana Grande. Fani zaniepokojeni wyglądem gwiazdy Wednesday

Jenna Ortega, która szturmem podbiła serca widzów i krytyków na całym świecie tytułową rolą w serialu "Wednesday", udzieliła właśnie szczerego wywiadu dla "Esquire". Odpowiedzi na trudne przyćmiła jednak kwestia jej odmienionego wyglądu. W sieci natychmiast wybrzmiały pełne niepokoju komentarze, nawiązujące często do Ariany Grande.

Ariana Grande zaniepokoiła wyglądem i ogłosiła przerwę w karierze

Premiera teledysku do utworu "petal" z najnowszego albumu Ariany Grande wywołała prawdziwą burzę. Już od dawna fani niepokoili się postępującą utratą wagi artystki, nie szczędząc komentarzy spekulujących o stanie jej zdrowia. Głos zabrały nawet inne gwiazdy, aż nagle pojawiła się informacja o planowanej przerwie w karierze. Przedstawiciel Grande poinformował, że po zakończeniu aktualnej trasy koncertowej wycofała się z życia publicznego z powodu ogromnego zainteresowania jej życiem, a przerwa będzie miała wpływ na jej zawodowy kalendarz w najbliższych miesiącach. Choć sama artystka przekonuje, że decyzję o przerwie podjęła jakiś czas temu, nie udało się uspokoić fanów.

Jenna Ortega też wyraźnie wyszczuplona. W sieci zawrzało

Emocje wokół nowego teledysku Ariany Grande i ogłoszenia przez nią przerwy w karierze nie zdążyły jeszcze opaść, a już kolejna gwiazda wzbudziła falę zaniepokojenia ze względu na wyraźnie odmieniony wygląd. Jenna Ortega, znana m.in. z "Iron Mana" i "Krzyku", ale przede wszystkim jako tytułowa "Wednesday", odpowiedziała na dość osobiste pytania w rozmowie z ""Esquire". Opublikowany przez magazyn film z udziałem aktorki szybko spotkał się z masą komentarzy.

23-letnia gwiazda opowiedziała m.in. o tym, że zdarzało jej się całymi dniami nie jeść ani nie pić na planie filmowym i dopiero z czasem dostrzegła, że popełniła błąd, zaniedbując samą siebie. "Dlaczego w Hollywood wszyscy stają się szkieletami?" - piszą internauci pod filmem. Pojawiają się też zarzuty uzależnienia od używek bądź zażywania kontrowersyjnego leku Ozempic. Artystka póki co nie zabrała oficjalnie głosu w sprawie zaniepokojenia jej wypowiedzią ani samą metamorfozą. Zdjęcia zdecydowanie chudszej Ortegi znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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