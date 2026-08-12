Karol Nawrocki trenuje z "Formozą". Prezydent wrzucił nagranie z siłowni

Trening prezydenta Nawrockiego z żołnierzami

Prezydent od dłuższego czasu nie ukrywa, że sport odgrywa ważną rolę w jego życiu. Znany jest chociażby ze wspierania Lechii Gdańsk, a jej mecze niejednokrotnie obserwował bezpośrednio ze stadionu. W minionym sezonie gościł na jednym ze spotkań drużyny, natomiast w trakcie pielgrzymki na Jasną Górę chętnie dyskutował z fanami. W ubiegłą niedzielę wziął z kolei udział w uroczystym finale Tour de Pologne w Wieliczce, gdzie miał okazję przekazać puchar triumfatorowi.

Głowa państwa nie poprzestaje wyłącznie na byciu kibicem. Systematycznie sam dba o formę, co udowadniał już wcześniej, udostępniając w internecie nagrania ze swoich ćwiczeń. Tym razem na wspólny wycisk wybrał się w towarzystwie wyjątkowych gości.

We wtorkowy wieczór Karol Nawrocki odwiedził żołnierzy JW „Formoza”, by ramię w ramię wziąć udział w wymagającym treningu. Z udostępnionego materiału wideo wynika, że prezydent rozpoczął od solidnej rozgrzewki, po czym płynnie przeszedł do zajęć siłowych. W planie znalazło się między innymi wyciskanie sztangi oraz seria pompek.

„Zaufaj morzu, ono cię ocali” Dziękuję żołnierzom JW „Formoza” za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening! pic.twitter.com/wtjwX5ddJH— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 11, 2026

„Zaufaj morzu, ono cię ocali”. Dziękuję żołnierzom JW „Formoza” za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening!

Gdy ćwiczenia dobiegły końca, Nawrocki wyraźnie cieszył się z udanego spotkania. Swoje przemyślenia opublikował w mediach społecznościowych, dziękując komandosom za rzeczowe rozmowy oraz intensywny wysiłek fizyczny.