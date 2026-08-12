ME w pływaniu. Justina Kozan awansuje do finału z najlepszym czasem

Dobry start Polaków w Paryżu

Justina Kozan, 22-letnia zawodniczka trenująca w USA, uzyskała czas 4.40,47. Jej wynik okazał się najlepszy w eliminacjach na 400 m stylem zmiennym. Do finału nie awansowała natomiast Aleksandra Knop, zajmując 11. miejsce z rezultatem 4.49,90.

W decydującym wyścigu rywalkami Kozan będą zawodniczki ze światowej czołówki. Znajdą się wśród nich m.in. Anastasia Gorbenko z Izraela oraz Vivien Jackl z Węgier, obrończyni tytułu z Belgradu i wicemistrzyni poprzednich zawodów.

Kto z Polaków w półfinałach?

Na dystansie 100 m stylem motylkowym Jakub Majerski pokazał się z bardzo dobrej strony, uzyskując czas 51,35. Do półfinału awansował też Ksawery Masiuk. Z rywalizacją pożegnali się natomiast Adrian Jaśkiewicz oraz Mateusz Chowaniec, którzy uplasowali się w dalszej części stawki.

W rywalizacji na 200 m stylem klasycznym awans do półfinału wywalczyli Jan Kałusowski i Dawid Wiekiera. Z kolei Adela Piskorska wystąpi w półfinale na 50 m stylem grzbietowym, jako jedyna z czterech startujących Polek, które przebrnęły eliminacje.