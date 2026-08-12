Nigdy nie kupuj walizki w tym kolorze. Od razu zwróci uwagę złodziei

Eksperci ds. podróży wskazują, że kolor walizki ma znaczenie i może wpływać na ryzyko kradzieży.

Sprawdź jakie kolory i wzory mogą bardziej przyciągać uwagę złodziei.

Dla bezpieczeństwa zaleca się używanie charakterystycznych przywieszek, niezostawianie bagażu bez opieki oraz odbieranie go na początku taśmy bagażowej.

Wakacje, to czas beztroski i dobrej zabawy. Dlatego przed wyjazdem dbamy o każdy detal i wszystko skrzętnie planujemy. Ważnym elementem każdej wakacyjnej wyprawy jest także bagaż. Nie ważne czy wybieramy się jedynie na weekendowy wypad, czy na dłuższy, zagraniczny urlop, walizka to podstawa każdego wyjazdu. Podczas jej wyboru myślimy o tym, czy jest ona wystarczająco pojemna, aby zmieścić w niej wszelkie potrzebne nam rzeczy. Nie bez znaczenia jest jej wielkość oraz to, czy jest ona lekka i dobrze prowadzi się jej kółka. Kolor zazwyczaj nie ma dla nas wielkiego znaczenia. Większość osób wybiera uniwersalne, ciemne kolory, jak czerń czy granat, aby nasz bagaż się łatwo nie zabrudził. Inni natomiast stawiają na walizki pasujące do ich outfitu, jeszcze inni wolą wyraziste kolory, aby łatwiej odróżnić swoją walizkę na lotnisku. Choć zazwyczaj o tym nie myślimy, to eksperci ds. podróży wskazują, iż niektóre kolory walizek przyciągają złodziei bardziej niż inne. Sprawdź, w jakim kolorze lepiej nie wybierać walizki, aby uniknąć kradzieży bagażu.

Wakacje bez stresu

Nie kupuj walizki w tym kolorze. Działa jak magnes na złodziei

Wybierając walizkę, warto pomyśleć także o praktycznej stronie. Czerń i granat są popularne, ale na taśmie bagażowej łatwo pomylić je z dziesiątkami niemal identycznych modeli. Dlatego, aby łatwiej je od siebie odróżnić, warto na bagażu zawiesić charakterystyczną przywieszkę. Dzięki temu z łatwością na taśmie zauważymy swoją walizkę. Jak wskazują eksperci, bardzo charakterystyczny bagaż łatwiej zauważyć. Jeśli walizka wyróżnia się jaskrawym kolorem, nietypowym wzorem albo rzucającymi się w oczy dodatkami, może szybciej zapadać w pamięć. To nie oznacza oczywiście, że ktoś od razu postanowi ją ukraść, jednak ryzyko, iż złodziej zainteresuje się naszym bagażem, jest znacznie większe. Warto także pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa - nigdy nie zostawiać bagażu bez opieki lub pod opieką osób nam nieznanych. Nie warto również otwierać walizki, aby nie pokazywać jej zawartości, zwłaszcza jeśli w środku przewozimy sprzęt elektroniczny czy drogie dodatki, jak markowe zegarki czy torebki. Warto także w kolejce po odbiór bagażu na lotnisku ustawiać się na początku taśmy, dzięki temu od razu zobaczymy naszą walizkę. Dzięki wdrożeniu tych prostych zasad będziemy mieć pewność, iż nasz bagaż jest bezpieczny.

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