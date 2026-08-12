Twoje pomidory pękają na krzakach? Zrób to i pożegnaj ten problem raz na zawsze

Pękanie pomidorów jest najczęściej spowodowane nagłymi zmianami w dostępności wody oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Aby temu zapobiec, kluczowe jest regularne dbanie o krzaki.

W przypadku pojawienia się pęknięć, należy zwrócić uwagę na te szczegóły. Dzięki temu można ograniczyć ten problem.

Dlaczego pomidory pękają?

Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Gdy ziemia przez kilka dni jest sucha, a potem rośliny dostają dużą porcję wilgoci, owoce zaczynają szybko zwiększać swoją objętość. Skórka nie zawsze nadąża za tym tempem i w końcu pęka. Swoje robią też upały, intensywne deszcze, zbyt duże wahania temperatur oraz niewłaściwe podlewanie. Czasem problem pojawia się niemal z dnia na dzień. Wczoraj pomidory wyglądały idealnie, a dziś na kilku z nich widać już charakterystyczne pęknięcia.

Zadbaj o regularne podlewanie pomidorów

Kluczowa jest przede wszystkim regularność. Nie warto doprowadzać do sytuacji, w której podłoże jest zupełnie suche, a następnie obficie zalewać krzak. Lepiej podlewać rośliny mniejszymi porcjami, ale systematycznie. W czasie upałów trzeba oczywiście kontrolować wilgotność ziemi częściej. Pomocna może być także warstwa ściółki, na przykład ze słomy, skoszonej trawy czy odpowiedniego materiału ogrodniczego. Ogranicza ona parowanie wody i pomaga utrzymać bardziej stabilne warunki przy korzeniach.

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Pęknięty owoc? Nie zostawiaj go na krzaku

Jeżeli pomidor już mocno pękł, lepiej go zerwać, zamiast czekać, aż sam odpadnie. Uszkodzone miejsce jest bardziej podatne na działanie drobnoustrojów i może szybko zacząć się psuć. Nie oznacza to jednak, że każdy lekko pęknięty pomidor trzeba wyrzucać. Jeśli owoc jest zdrowy, a uszkodzenie niewielkie, można go zebrać i wykorzystać możliwie szybko. Warto jednak dokładnie go obejrzeć.

Ten zabieg sprawi, że twoje pomidory przestaną pękać

Dobrym rozwiązaniem jest również usuwanie suchych liści oraz tych ich części znajdujących się bardzo blisko ziemi, a także tych, które są wyraźnie chore lub uszkodzone oraz tzw. "wilków" - nowych pędów, które rozwijają się w miejscu, gdzie liść łączy się z głównym pędem rośliny. Zbyt wiele liści i pędów może niepotrzebnie wysysać potrzebne do prawidłowego wzrostu owoców soki. Nie należy jednak ogołacać całego krzaka. Liście są potrzebne do prawidłowego wzrostu i dojrzewania owoców. Warto też regularnie kontrolować krzaki. Kilka minut poświęconych na oględziny może oszczędzić sporo nerwów później. Jeśli zauważysz pierwsze pęknięcia, potraktuj je jako sygnał ostrzegawczy i zwróć uwagę na odpowiednią pielęgnację rośliny.

Pękające pomidory zwykle nie są dziełem przypadku. Najczęściej roślina reaguje na gwałtowne zmiany warunków, szczególnie wilgotności podłoża. Regularne podlewanie, ściółkowanie i szybkie usuwanie mocno uszkodzonych owoców i zbędnych pędów mogą znacząco ograniczyć skalę problemu.

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