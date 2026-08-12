Turniej WTA w Toronto. Czy Iga Świątek przełamie złą passę?

Trudna walka o powrót do czołówki

Obecny sezon jest dla polskiej zawodniczki sporym rozczarowaniem, ponieważ do tej pory zagrała zaledwie w jednym półfinale. Przełożyło się to na spadek na ósme miejsce w światowym rankingu, a ewentualna porażka z Ukrainką spowoduje osunięcie się na dziewiątą lokatę. Zwycięstwo w dzisiejszym meczu pozwoli awansować na siódmą pozycję. Końcowy triumf w Toronto zagwarantuje powrót do pierwszej piątki zestawienia.

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w rankingu Race, który uwzględnia punkty zdobyte wyłącznie w obecnym roku. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zajmuje w nim obecnie dopiero jedenaste miejsce. Zestawienie to jest kluczowe, ponieważ wyłoni osiem uczestniczek kończącego zmagania turnieju WTA Finals. Awans do decydującej fazy obecnych zawodów jest więc niezbędny do poprawy tej lokaty.

Jaki jest bilans meczów Świątek i Switoliny?

Dotychczasowy bilans bezpośrednich spotkań wynosi cztery do trzech na korzyść reprezentantki Ukrainy. Polska tenisistka poniosła porażkę w dwóch ostatnich starciach rozegranych w bieżącym roku. W ćwierćfinale turnieju w Indian Wells uległa rywalce 2:6, 6:4, 4:6, natomiast w Rzymie przegrała po zbliżonym przebiegu 4:6, 6:2, 2:6. W imprezie rangi Canadian Open dotarła do półfinału po raz drugi, powtarzając wyczyn z Montrealu z 2023 roku, kiedy uległa późniejszej triumfatorce Jessice Peguli.

W obecnym turnieju Polka odniosła wcześniej zwycięstwo w 1/8 finału nad Martą Kostiuk 3:6, 6:1, 6:2, a w ćwierćfinale pewnie wyeliminowała Dianę Sznajder 6:2, 6:1. Rozstawiona z numerem dziewiątym Switolina w swojej drodze do półfinału pokonała Jekaterinę Alexandrową 3:6, 6:0, 6:3. Rosjanka we wcześniejszej fazie wyeliminowała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę. W drugim półfinale turnieju zmierzą się Kazaszka Jelena Rybakina z Amerykanką Coco Gauff.