Edyta Herbuś w nowym sezonie "Azja Express". Znamy jej partnera w programie

Mocna metamorfoza Edyty Herbuś przed "Azja Express"

Gwiazda pożegnała cekiny oraz błysk fleszy, a zamiast tego zaprezentowała się z zupełnie innej strony. Na krótkim nagraniu, które pojawiło się na jej Instagramie, Edyta Herbuś jest ubrana w przylegający, czarny, sportowy strój oraz masywne buty. Dodatkowo jej twarz wyraża absolutną determinację i chęć rywalizacji.

"Nowa rola. Wymagająca, mocna, bezkompromisowa. Z takiej strony jeszcze mnie nie znacie"

– tak skomentowała to wideo sama Edyta Herbuś. Tym samym gwiazda dała jasny sygnał, że jest pełnoprawną uczestniczką kolejnej edycji programu "Azja Express".

Partner Edyty Herbuś w "Azja Express". Padło na Piotra Bukowieckiego

To właśnie jej partner życiowy, Piotr Bukowiecki, będzie z nią walczył o przetrwanie podczas morderczego wyścigu przez egzotyczne kraje. Prezenterka podzieliła się tą wiadomością w swoich mediach społecznościowych.

"Do tej misji potrzebny był mi partner doskonały. Dlatego wybrałam jego - największego twardziela w okolicy"

– napisała Edyta Herbuś, tłumacząc swój wybór towarzysza.

Tajemnica Edyty Herbuś rozwiązana. Fani przewidzieli finał

Tancerka już wcześniej dawkowała napięcie, sugerując na swoim profilu, że podjęła "szaloną decyzję związaną z nową przygodą" i że niedługo oficjalnie ogłosi szczegóły. Czujni obserwatorzy szybko domyślili się, co gwiazda ma na myśli. Ich przypuszczenia okazały się celne. Zmagania Edyty Herbuś w "Azja Express" widzowie zobaczą na antenie jesienią.

Lista uczestników "Azja Express". Z kim zmierzy się Edyta Herbuś?

Stacja TVN sukcesywnie odsłania karty i potwierdza kolejne nazwiska. Wiadomo już, że w podróż wyruszą m.in. aktorka Małgorzata Socha, aktor Mateusz Banasiuk oraz tancerz Michał Danilczuk. O zwycięstwo powalczą także wioślarka Katarzyna Zillmann w parze z Janją Lesar oraz popularny twórca internetowy Naruciak, do którego dołączył Dezydery. Do grona tych uczestników dołącza teraz Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki.

