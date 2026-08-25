Dolly Parton nie żyje. Legenda country miała 80 lat

Smutną wiadomość ogłosił w specjalnie nagranym filmie przedstawiciel rodziny. Jak przekazał, jego ciocia Dolly Parton poprosiła go o to już wiele lat temu, ale dopiero później dotarło do niego, że przekazanie tak tragicznej wieści będzie nieuchronne. Wykonawczyni hitów "Jolene" i "I will always love you" w styczniu skończyła 80 lat.

Dolly Parton nie żyje. Miała 80 lat

Smutną wiadomość ogłosił w mediach społecznościowych syn siostry Dolly Parton, Bryan Seaver. Piosenkarka w ostatnich miesiącach zrezygnowała z planowanych koncertów, gdyż lekarze zalecili jej odpoczynek. Przesuniętą w październiku 2025 roku rezydenturę w Las Vegas ostatecznie odwołano, gdyż wokalistka odczuwała negatywne skutki leczenia. Mimo optymizmu i poczucia humoru - gwiazda nie ujawniła szczegółów swojego stanu zdrowia, a według zakulisowych informacji - bardzo źle zniosła żałobę po utracie męża. Wciąż pracowała nad innymi projektami. W planach było m.in. otwarcie muzeum oraz musical poświęcony życiu i karierze Dolly Parton.

- Siostra i ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił przede mną mój tata Larry -wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale do tej pory go naprawdę nie poczułem. - powiedział mężczyzna w przejmującym filmie. - Idąc jej przykładem, wierzymy, że wszystko jest możliwe. Nigdy nie było drzwi, których ona by nie otworzyła, a te, które otworzyła, napisały historię. Moja rodzina i ja dzieliliśmy życie pełne piękne wspomnień z Dolly, tak jak wy - dodał.

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Ikona amerykańskiej muzyki nie wstydziła się pochodzenia

Dolly Parton urodziła się w styczniu 1946 roku. Dorastała w biednej, wielodzietnej rodzinie, czego nigdy nie ukrywała. Miała jedenaścioro rodzeństwa. To właśnie jej pochodzenie motywowało ją do późniejszej działalności charytatywnej. Zamożna artystka nie szczędziła wydatków na cele dobroczynne. Jej ostatnie publiczne wystąpienie to film nagrany na okazję ślubu Taylor Swift. Gwiazda wraz ze świeżo upieczonym mężem przekazała miliony dolarów na projekt Dolly Parton skierowany do najmłodszych, za co 80-letnia ikona szczerze podziękowała.

Dolly Parton i jej wielka kariera

Gwiazda muzyką pasjonowała się od dzieciństwa, w czym ważną rolę odegrało uczestnictwo w religijnych uroczystościach. Przez całe życie Dolly Parton pozostała zresztą osobą głęboko wierzącą. Pierwszych profesjonalnych nagrań muzycznych dokonała jako nastolatka, w 1959 roku. Na przestrzeni lat wydała dziesiątki albumów, gromadząc w swoim repertuarze ponad 3 tysiące piosenek.

Poza tym, aktywnie działała jako aktorka, kompozytorka i businesswoman. Prywatnie - była bezdzietna, ale została matką chrzestną przyszłej gwiazdy muzyki, Miley Cyrus. W 2022 roku ikona country znalazła się w prestiżowym Rock and Roll Hall of Fame.

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