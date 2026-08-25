ME siatkarek. Kolejna bolesna porażka reprezentacji Węgier

Pewne zwycięstwo reprezentacji Niemiec

Spotkanie w Stambule od początku układało się po myśli niemieckiego zespołu, który w pełni kontrolował przebieg rywalizacji na parkiecie. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla Niemiec, a poszczególne partie kończyły się rezultatami 25:17, 25:21 oraz 25:14. Dla niemieckiej drużyny była to niezwykle cenna i już druga wygrana w tej fazie mistrzostw. Wynik ten znacznie poprawia ich sytuację w tabeli grupy A.

Z kolei Węgierki znalazły się w niezwykle trudnym położeniu po kolejnym rozczarowującym występie. Węgierska drużyna zanotowała trzecią porażkę z rzędu na tegorocznym turnieju. Wcześniej zawodniczki z Węgier musiały uznać wyższość zarówno reprezentacji Polski, jak i gospodyń z Turcji. Co istotne, wszystkie dotychczasowe spotkania przegrały w stosunku 0:3, nie wygrywając ani jednego seta.

Z kim zmierzą się Polki?

Po zakończeniu rywalizacji niemiecko-węgierskiej uwaga kibiców przenosi się na kolejne zaplanowane na ten dzień spotkania. O godzinie 18 zaplanowano kolejny mecz w ramach zaciętej rywalizacji w grupie A. Wyniki w tej stawce mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego układu tabeli przed zbliżającą się fazą pucharową. Reprezentantki Polski staną przed szansą na odniesienie kolejnego niezwykle ważnego zwycięstwa.

Przeciwnikiem biało-czerwonych w tym istotnym starciu będzie drużyna Słowenii. Polskie siatkarki wcześniej gładko pokonały Węgierki, co zbudowało ich pewność siebie przed kolejnymi wyzwaniami w grupie. Ewentualna wygrana nad słoweńskim zespołem znacząco wzmocni pozycję naszej reprezentacji w klasyfikacji. Fani liczą na utrzymanie wysokiej formy i skuteczności zespołu do samego końca rozgrywek grupowych.