Zatrzymanie w Bydgoszczy. 30-latek groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń

Niepokojące zdarzenia na osiedlu Szwederowo

W niedzielę 16 sierpnia 2026 roku do dyżurnego bydgoskiej policji wpłynęły informacje o mężczyźnie zaczepiającym ludzi na Szwederowie. Zgłaszający wskazywali, że osoba ta kieruje groźby pod adresem przypadkowych przechodniów. W trakcie swoich działań mężczyzna posługiwał się przedmiotem przypominającym broń palną. Funkcjonariusze potwierdzili również, że w wyniku tego incydentu nikt nie został ranny.

Akcja kryminalnych i zatrzymanie w Wierzchucinku

Funkcjonariusze z pionu kryminalnego ustalili, że za zgłoszonymi czynami stoi 30-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Policjanci nie odnaleźli go bezpośrednio w miejscu interwencji, jednak dzięki podjętym działaniom ustalili jego lokalizację. Podejrzewany mężczyzna został namierzony w Wierzchucinku. Tam kryminalni ze wsparciem kolegów z bydgoskiej komendy miejskiej dokonali jego skutecznego zatrzymania.

Zarzuty dla recydywisty i dozór prokuratora

Zgromadzony przez śledczych materiał pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów karnych. Dotyczą one kierowania gróźb, zniszczenia mienia oraz narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 30-latek był już wcześniej karany za przestępstwa skierowane przeciwko życiu i zdrowiu. Z tego powodu za obecne czyny odpowie jako recydywista, co wiąże się z możliwością wymierzenia wyższej kary więzienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego policyjnego dozoru.

Źródło: Policja.pl