ME siatkarek. Polki rozbiły Słowenię i zagrają w kolejnej fazie

Polska dominuje na parkiecie w Stambule

Polki rozpoczęły spotkanie od mocnego uderzenia i szybko zyskały wyraźną przewagę punktową nad przeciwnikiem. Pierwszy set przebiegał pod całkowite dyktando podopiecznych Stefano Lavariniego, które świetnie grały w obronie. Kluczowy moment nastąpił przy prowadzeniu polskiego zespołu 16:13. Od tego stanu Słowenki miały ogromne problemy ze skutecznością we własnym ataku. Reprezentantki Polski wygrały tę partię bardzo pewnie, tracąc zaledwie czternaście punktów.

W drugiej odsłonie gra była znacznie bardziej wyrównana, a rywalki potrafiły wypracować sobie wysokie prowadzenie. Słowenki wygrywały już 14:8, wykorzystując chwilowy spadek formy polskiej reprezentacji i problemy z ustawieniem. Biało-czerwone przegrywały w końcówce 20:22, ale zdołały odwrócić losy tego seta. Magdalena Stysiak rozegrała wybitne spotkanie i popisywała się niezwykle potężnymi atakami. Ostatecznie Polki wygrały tę trudną partię na przewagi po bardzo zaciętej rywalizacji.

Kiedy odbędą się kolejne mecze Polek?

Trzeci set ponownie przebiegał pod kontrolą polskich siatkarek, choć przeciwniczki początkowo starały się nawiązać wyrównaną walkę. Na parkiecie wyróżniała się Magdalena Jurczyk, której udane akcje dały polskiej drużynie bezpieczną przewagę. Mimo drobnych wahań formy Polki zdołały utrzymać koncentrację do ostatniego gwizdka. Ostatnia partia zakończyła się wynikiem 25:18, co przypieczętowało szybkie zwycięstwo bez straty seta. Magdalena Stysiak zakończyła całe starcie z fantastycznym dorobkiem dwudziestu czterech punktów.

Zwycięstwo nad Słowenią gwarantuje reprezentacji Polski pewny awans do jednej ósmej finału turnieju mistrzowskiego. Wcześniej biało-czerwone wygrały swoje mecze i teraz mogą w spokoju przygotowywać się do ostatnich spotkań fazy grupowej. W środę zawodniczki będą miały czas na odpoczynek i regenerację fizyczną. W czwartek polskie siatkarki zmierzą się z Niemkami, które wtorkowym popołudniem pokonały Węgierki 3:0. Zmagania w grupie zamknie piątkowe starcie przeciwko wymagającej reprezentacji Turcji.