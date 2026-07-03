Chorująca Dolly Parton przerywa milczenie przed ślubem Taylor Swift. Dawno niewidziana gwiazda zwróciła się z podziękowaniami [WIDEO]

Oczy całego świata są zwrócone na Nowy Jork, gdzie ma się odbyć ślub jednej z największych gwiazd muzyki na globie. Taylor Swift i Travis Kelce zadbali o to, by ich wyjątkowa ceremonia przebiegła "na bogato", ale pozostała owiana odpowiednią dozą tajemniczości. Na pewno w sercu wydarzeń nie zabraknie innych światowych sław. Tuż przed długo wyczekiwanym ślubem wszystkich zaskoczyła jednak absolutna legenda, Dolly Parton. Dawno niewidziana artystka zwróciła się bezpośrednio do państwa młodych.

Dolly Parton wraca do zdrowia. Piosenkarka odwołała koncerty, ale nie marnuje czasu

Urodzona w 1946 roku gwiazda muzyki country od wielu miesięcy pozostaje poza światem show-biznesu. Dolly Parton walczy z tajemniczymi, poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymusiły na niej przerwę od koncertowania. Od czasu do czasu informuje ona fanów o swoim dobrym samopoczuciu, jednak według nieoficjalnych doniesień miała bardzo źle znieść stratę ukochanego męża. Wracająca do zdrowia piosenkarka, mimo wspomnianej rezygnacji z publicznych wystąpień, absolutnie nie spoczywa jednak na laurach. Dalej czaruje dystansem do siebie i świata oraz dogląda pozamuzycznych projektów, w tym własnego hotelu i muzeum.

Taka niespodzianka przed ślubem Taylor Swift. 80-letnia gwiazda dziękuje państwu młodym za hojny gest

Tuż przed "ślubem roku" w USA piosenkarka, która ostatnio raczej stroniła od zbyt dużego zainteresowania, przerwała medialną ciszę. W mediach społecznościowych Dolly Parton zamieściła nagranie, na którym zwróciła się bezpośrednio do młodszej koleżanki z branży i jej jeszcze-narzeczonego. Bynajmniej jednak nie chciała im złożyć gratulacji z okazji ślubu. Okazało się, że Taylor Swift i Travis Kelce wpłacili właśnie dwa miliony dolarów na inicjatywę Dolly Parton zatytułowaną "Imagination Library". Program ten działa w krajach anglojęzycznych, zaopatrując dzieci w darmowe książki. Poruszona 80-latka postanowiła osobiście podziękować, nie rezygnując przy okazji ze swojego wielkiego poczucia humoru.

"Taylor i Travis, tu Dolly! Właśnie mi powiedziano, że wasza dwójka wpłaca dwa miliony dolarów na moją Imagination Library. Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Jestem rzucona na kolana, bardzo szczęśliwa i wdzięczna" - powiedziała piosenkarka na filmiku.

"To ewidentne, że oboje uczyniliście pomaganie innym ważną częścią waszego życia, więc hej... kiedy będziecie mieli pierwsze dziecko, mogę je przygarnąć?" - zażartowała. "To będzie bardzo wyjątkowe dziecko. Wiecie, że misja Dollywood Foundation brzmi 'marzyć więcej, troszczyć się więcej, uczyć się więcej i być czymś więcej'. Raz jeszcze dziękuję za ten hojny gest. Dzięki waszej wpłacie będziemy kontynuować naszą misję na jeszcze większą skalę. Dziękuję, wiedzcie, że 'I will always love you'" - zakończyła, śpiewając swój kultowy utwór z lat 70.

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Ślub roku pełen gwiazd

Plotek na temat najgłośniejszych zaślubin amerykańskiego show-biznesu nie brakuje. Dokładny termin pozostaje zagadką, jednak według medialnych doniesień Taylor Swift i Travis Kelce postawili na 3 lipca i scenografię w kształcie zamku w nowojorskim Madison Square Garden. Całość kosztowała ponoć ponad 20 milionów dolarów, a zobowiązani do milczenia goście mają nie przynosić prezentów. Emocjonujący ślub Eska.pl śledzi dla Was na bieżąco!

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