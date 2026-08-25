Turniej US Open. Sensacyjna porażka faworytów w mikście

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-25 18:45

Aryna Sabalenka i Novak Djoković odpadli już w pierwszej rundzie rywalizacji par mieszanych podczas US Open. Najwyżej rozstawiony duet niespodziewanie przegrał swój mecz otwarcia, co stanowi pierwszą dużą niespodziankę tegorocznego US Open.

Ręce dwojga tenisistów trzymających rakiety nad siatką. O wynikach turnieju US Open przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie osób w białych rękawiczkach trzymają skrzyżowane rakiety tenisowe pod unoszącą się piłką nad siatką na korcie.

Kto pokonał turniejowe jedynki?

Najwyżej rozstawiona para, czyli Białorusinka Aryna Sabalenka i Serb Novak Djoković, błyskawicznie pożegnała się z wielkoszlemową imprezą. Faworyci musieli uznać wyższość czesko-brytyjskiego duetu, w skład którego weszli Katerina Siniakova i Henry Patten. Spotkanie zakończyło się niespodziewanym wynikiem 4:1, 2:4, 2-10 na niekorzyść turniejowych jedynek.

Zwycięzcy tego widowiskowego starcia awansowali do kolejnego etapu nowojorskich zawodów. W ćwierćfinale Siniakova i Patten zmierzą się z małżeństwem, czyli Ukrainką Eliną Switoliną i Francuzem Gaelem Monfilsem. Pojedynek ten wyłoni półfinalistów tegorocznej edycji zmagań par mieszanych.

Dlaczego Polka zrezygnowała ze startu?

Początkowo w rywalizacji par mieszanych miała wziąć udział Iga Świątek, która planowała występ wspólnie z Norwegiem Casperem Ruudem. Reprezentantka Polski zrezygnowała z gry ze względu na zmęczenie, woląc odpocząć przed turniejem singlowym. Gra pojedyncza na nowojorskich kortach wystartuje dokładnie 30 sierpnia.

Tytułu w grze mieszanej bronią obecnie reprezentanci Włoch, Sara Errani oraz Andrea Vavassori. W zeszłorocznym finale włoska para pokonała właśnie Igę Świątek i Caspera Ruuda, sięgając po prestiżowe trofeum. W tym sezonie Włosi ponownie przystąpili do obrony mistrzowskiego tytułu.

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