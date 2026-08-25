Turniej US Open. Sensacyjna porażka faworytów w mikście

Kto pokonał turniejowe jedynki?

Najwyżej rozstawiona para, czyli Białorusinka Aryna Sabalenka i Serb Novak Djoković, błyskawicznie pożegnała się z wielkoszlemową imprezą. Faworyci musieli uznać wyższość czesko-brytyjskiego duetu, w skład którego weszli Katerina Siniakova i Henry Patten. Spotkanie zakończyło się niespodziewanym wynikiem 4:1, 2:4, 2-10 na niekorzyść turniejowych jedynek.

Zwycięzcy tego widowiskowego starcia awansowali do kolejnego etapu nowojorskich zawodów. W ćwierćfinale Siniakova i Patten zmierzą się z małżeństwem, czyli Ukrainką Eliną Switoliną i Francuzem Gaelem Monfilsem. Pojedynek ten wyłoni półfinalistów tegorocznej edycji zmagań par mieszanych.

Dlaczego Polka zrezygnowała ze startu?

Początkowo w rywalizacji par mieszanych miała wziąć udział Iga Świątek, która planowała występ wspólnie z Norwegiem Casperem Ruudem. Reprezentantka Polski zrezygnowała z gry ze względu na zmęczenie, woląc odpocząć przed turniejem singlowym. Gra pojedyncza na nowojorskich kortach wystartuje dokładnie 30 sierpnia.

Tytułu w grze mieszanej bronią obecnie reprezentanci Włoch, Sara Errani oraz Andrea Vavassori. W zeszłorocznym finale włoska para pokonała właśnie Igę Świątek i Caspera Ruuda, sięgając po prestiżowe trofeum. W tym sezonie Włosi ponownie przystąpili do obrony mistrzowskiego tytułu.