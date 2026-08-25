Kolizja we Wrześciu. Pijany kierowca uderzył w autobus z pasażerami

Przebieg zdarzenia w gminie Wicko

Do niebezpiecznej sytuacji doszło wieczorem 21 sierpnia 2026 roku w miejscowości Wrzeście. Kierujący Oplem Astrą 39-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego podczas dojeżdżania do wzniesienia podjął próbę wyprzedzenia autobusu marki Setra. Gdy zauważył nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd, spróbował wrócić na swój pas ruchu, jednak podczas tego manewru zahaczył prawym bokiem i przodem o tył autobusu. Wszystkie pojazdy biorące udział w zdarzeniu zatrzymały się na poboczu drogi.

Ujęcie obywatelskie i interwencja policji z Łeby

Świadkowie oraz uczestnicy zdarzenia zorientowali się, że kierowca Opla może znajdować się pod wpływem alkoholu. Osoby te uniemożliwiły mężczyźnie dalszą jazdę i niezwłocznie wezwały na miejsce funkcjonariuszy. Policjanci z Łeby przeprowadzili badanie alkomatem, które wykazało w organizmie 39-latka ponad dwa promile alkoholu. W autobusie zmierzającym do miejscowości Łeba znajdowało się ponad 50 dorosłych pasażerów, jednak na szczęście nikt z podróżujących nie odniósł obrażeń w wyniku tej kolizji.

Zarzuty i surowe kary dla 39-latka

Mundurowi zatrzymali 39-latka oraz jego prawo jazdy, a samochód zabezpieczyli do celów procesowych. 24 sierpnia 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawcy grozi kara od 9 miesięcy do nawet 12 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 15 lat. Mężczyzna musi się również liczyć z przepadkiem pojazdu, obowiązkiem zapłaty 10 000 zł na rzecz funduszu pomocy oraz nawiązką na rzecz Skarbu Państwa. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Źródło: Policja.pl